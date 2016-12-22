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Лавров назвал высылку российских дипломатов «детскими играми» Запада
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Лавров назвал высылку российских дипломатов «детскими играми» Запада
Отравление Скрипаля в Британии, 13:44
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Лавров назвал высылку российских дипломатов «детскими играми» Запада
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет уподобляться «детским играм», которые ведут западные страны, говоря о высылке дипломатов по «делу Скрипаля». По его словам, первым в высылке дипломатов должен остановиться Запад
Сергей Лавров (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов зарубежными странами и заявил, что Москва не намерена заниматься «детскими играми». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Пока наши партнеры занимаются ровно этим», — сказал министр. По его словам, западные страны «сокращают возможности для такого диалога путем высылок дипломатов под надуманными предлогами». «Как далеко мы зайдем, мы все, я имею в виду, зависит не от нас», — подчеркнул Лавров.

«В дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял, и этот принцип будет применяться последовательно. Если говорить, как говорили раньше в детстве, — кто первый начал, тот должен остановиться», — сообщил Лавров. Ранее западные страны выслали более 100 российских дипломатов в знак солидарности с позицией Лондона по «делу Скрипаля», Россия на эти шаги ответила зеркально.

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По словам Лаврова, Лондон, который обвиняет Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, «не уйдет от ответов» по этому делу. Российские власти неоднократно отрицали обвинения Британии и требовали предоставить доступ к материалам по «делу Скрипаля».

Министр добавил, что «наши британские коллеги заигрались». По мнению Лаврова, отравление Скрипалей может быть выгодно спецслужбам и правительству Соединенного Королевства, которые оказались «в неудобной ситуации, не выполнив перед своими избирателями обещаний в отношении тех условий, которые они обеспечат [референдумом] Brexit».

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Лавров добавил, что Москва будет настаивать на «установлении истины» и выяснении всех фактов по отравлению Скрипалей. Он также назвал возмутительным, что обращения России к Великобритании остаются без ответа или отклоняются. Глава МИД России выразил надежду, что Сергей Скрипаль в скором времени поправится так же, как и его дочь Юлия. Она пришла в себя 29 марта, на следующий день медики сообщили, что она может самостоятельно есть и пить. Ее отец находится в стабильно тяжелом состоянии.

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Лавров 29 марта объявил о созыве Россией Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обсуждения «дела Скрипаля». По его словам, эта встреча также необходима, чтобы «установить истину» в деле об отравлении Скрипалей. Он выразил надежду, что страны Запада «не уйдут от честного разговора».

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин 1 апреля заявил, что Москва на сессии исполнительного совета организации представит «ясное предложение» по расследованию «дела Скрипаля». По его словам, Россия «больше англичан заинтересована в установлении истины».

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Сергей Скрипаль , отравление , МИД России
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