Лавров заявил о планах России созвать сессию ОЗХО из-за «дела Скрипаля»

Россия созывает сессию Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обсуждения «дела Скрипаля» 2 апреля. Об этом глава МИДа Сергей Лавров сообщил журналистам по итогам переговоров со спецпредставителем Генсека ООН по Сирии Стеффаном де Мистурой.​

«Чтобы добиться нормального разговора, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать 2 апреля внеочередную сессию Исполнительного совета ОЗХО, где мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся нами», — сказал Лавров.

Министр выразил надежду, что западные партнеры не уйдут «от честного разговора».

Ранее в посольстве России в Британии заявили, что существующие международно-правовые механизмы, такие как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), используются при расследовании «дела Скрипаля» избирательно и непрозрачно. Также диппредставительство вновь призвало Лондон поделиться с Москвой результатами проходящего расследования.

США, Канада, страны Евросоюза и Украина в знак солидарности с позицией Британии по «делу Скрипалей» выслали более 100 российских дипломатов до окончания расследования и проведения экспертизы ОЗХО. Выславшие российских дипломатов страны заявили, что считают достоверными обвинения Великобритании, говорящей о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.