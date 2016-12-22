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Как дипломаты США покидают Генконсульство в Санкт-Петербурге. Фотогалерея
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Как дипломаты США покидают Генконсульство в Санкт-Петербурге. Фотогалерея
Политика, 14:48
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Как дипломаты США покидают Генконсульство в Санкт-Петербурге
Глава МИД России Сергей Лавров 29 марта объявил о закрытии американского генконсульства в Петербурге в ответ на закрытие российского диппредставительства в Сиэтле — так власти США отреагировали на отравление в Великобритании экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Дипломаты должны освободить здание Генконсульства и резиденцию
 
Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Здания генконсульства США в Санкт-Петербурге находится на Фурштатской улице
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Все личные вещи должны быть вывезены в течение 30 марта
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Российский МИД принял такое решение ​в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Всего из России будут высланы 60 американцев — такое же число российских дипломатов ранее решил выслать Вашингтон в связи с «делом Скрипаля»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Сотрудники дипмиссии США также должны освободить резиденцию в Гродненском переулке
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
В Белом доме заявили, что ответные действия России приведут к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
В Госдепартаменте США считают, что высылка американских дипломатов незаконна и юридически не обоснована
 
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Представитель МИДа в Петербурге Владимир Запевалов заявил, что в городе только два здания, которые должны покинуть дипломаты США
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания в британском городе Солсбери. Власти Великобритании заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось и производилось в Москве в конце 90-х. Лондон принял решение выслать 23 российских дипломатов, это решение поддержали более 20 стран — всего высланы или готовятся к высылке 145 российских дипломатов. МИД заявил, что ответ на действия западных стран будет симметричным.
Теги: мультимедиа
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МИД объявил европейским послам о зеркальных мерах из-за «дела Скрипаля» Политика
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