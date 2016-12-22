Как дипломаты США покидают Генконсульство в Санкт-Петербурге

Всего из России будут высланы 60 американцев — такое же число российских дипломатов ранее решил выслать Вашингтон в связи с «делом Скрипаля»

Экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания в британском городе Солсбери. Власти Великобритании заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось и производилось в Москве в конце 90-х. Лондон принял решение выслать 23 российских дипломатов, это решение поддержали более 20 стран — всего высланы или готовятся к высылке 145 российских дипломатов. МИД заявил, что ответ на действия западных стран будет симметричным.