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Постпред России в ОЗХО анонсировал «ясное предложение» по «делу Скрипаля»
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Постпред России в ОЗХО анонсировал «ясное предложение» по «делу Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 22:16
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Постпред России в ОЗХО анонсировал «ясное предложение» по «делу Скрипаля»

Россия на сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля представит «ясное предложение», которое будет содействовать расследованию по «делу Скрипаля». Об этом постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил в интервью «Российской газете».

«Это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери. Я бы сейчас не хотел его раскрывать, но поверьте, что это будет хорошее предложение, которое не должно вызвать никаких нареканий», — отметил он. По словам Шульгина, оно укладывается в рамки предписаний Конвенции о запрещении химического оружия и направлено на «решение проблемы цивилизованным путем». Он подчеркнул, что Москва «больше англичан заинтересована в установлении истины».

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В четверг, 29 марта, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия созывает сессию Исполнительного совета ОЗХО для обсуждения «дела Скрипаля». Он подчеркнул, что российские власти официально предложили созвать внеочередную сессию, чтобы «добиться нормального разговора и установить истину». «Мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся нами», — говорил Лавров.

Российское постоянное представительство при ОЗХО 1 апреля направило в техсекретариат организации 13 вопросов, которые интересуют Москву в рамках расследования «дела Скрипаля». В частности, российские власти потребовали прояснить, какого рода помощь Великобритания запросила у техсекретариата ОЗХО. Москва также интересуется, намерена ли ОЗХО поделиться с Россией информацией, которую Лондон предоставляют техсекретариату.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое прежде разрабатывалось в СССР. По мнению британских властей, к отравлению Скрипалей причастна Москва. В Кремле эти обвинения неоднократно отрицали и потребовали предоставить властям доступ к материалам дела бывшего сотрудника ГРУ.

Теги: ОЗХО , Александр Шульгин
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