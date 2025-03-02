СNN объяснил, почему Трампу не понравились слова Зеленского о Путине

Президент США Дональд Трамп после перепалки на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским упомянул президента России Владимира Путина в контексте несправедливых, по мнению республиканца, обвинений. Об этом сообщает CNN.

Переговоры между лидерами двух стран переросли в перепалку после того, как Трамп заявил, что российско-украинский конфликт завершился бы «за две недели» без американской военной помощи. В ответ Зеленский попытался возразить, после чего спор продолжился на повышенных тонах.

«Путин прошел через многое вместе со мной. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, где они использовали его и Россию. Россию, Россию, Россию», — сказал президент США.

Обозреватель CNN Захари Вульф напомнил, что таким образом Трамп сослался на расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. Доказательства сговора команды Трампа с россиянами найдены не были, Кремль обвинения отвергал.

Встреча Зеленского и Трампа, прошедшая 28 февраля в Вашингтоне, началась с напряженного обмена репликами. Украинский лидер прибыл в США для подписания соглашения о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов и редкоземельных металлов, однако переговоры быстро переросли в спор.

Зеленский выступил против переговоров с Путиным, а Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс выразили недовольство позицией Киева и обвинили украинского лидера в неуважении к американской стороне. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, не подписав соглашение и не выступив перед прессой.

После встречи Трамп заявил: «Зеленский почувствовал себя большой шишкой, потому что на его стороне США. Но без нас он не победит».

В интервью Fox News президент Украины подчеркнул свою благодарность американскому народу, администрации Трампа и конгрессу за поддержку Украины. Он отметил, что во время встречи «ничего плохого не произошло», но признал, что «некоторые вопросы лучше обсуждать без камер».