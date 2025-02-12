Зеленский объяснил, почему Джонсон не мог отговорить его от мира

Украинский президент заявил, что экс-премьер Британии не имеет никакого отношения к его решению об отказе от мирного соглашения в 2022 году. Путин заявлял, что Киев парафировал соглашение, но потом выбросил его «на свалку истории»

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве, Украина, 9 апреля 2022 г. (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian опроверг утверждения о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил его от мирного соглашения с Россией весной 2022 года.

«Было несколько попыток с ультиматумами, но я никогда не одобрял их», — заявил Зеленский.

В январе украинский лидер, говоря о срыве стамбульских соглашений в 2022 году, заявил, что Россия требовала от него отставки, признания всего Донбасса российским, нейтрального статуса Киева, сокращения численности армии до 50 тыс. «Они сказали, что я должен отступить, они сменят меня на пророссийского Медведчука. Поэтому я больше не президент», — сказал он в Давосе, где проходил Всемирный экономический форум. По его словам, он «послал» их.

Украинский президент подчеркнул, что Джонсон не имеет никакого отношения к его решению об отказе от мирного соглашения. «Это нелогично; от чего он должен был нас отговаривать?» — сказал он.

По его словам, условия, которых требовала Россия, всегда были ультиматумами, на которые он не согласился.

Джонсон приехал в Киев в апреле 2022 года. «Украинская правда» в мае того же года писала, что экс-премьер мог использовать этот визит, чтобы гарантировать, что Киев не подпишет мирное соглашение с Москвой, напоминает Guardian.

«Можно было представить, что это могло быть логично, когда нам было действительно трудно, мы были бы готовы согласиться на что угодно. Нас шантажируют, приходит Джонсон и говорит: «Мы с вами, держитесь, не уступайте России», — заметил Зеленский. Однако когда Джонсон приехал в Киев, российские войска уже отошли. «Когда Джонсон прибыл, мы вместе гуляли по Киеву. Мы их уже выгнали. Поэтому нет никакой логики в том, что он мог оказать на меня давление. Надавить на меня для чего?» — резюмировал украинский лидер.

После начала боевых действий на Украине российская и украинская делегации провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. Глава российских переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что стороны достигли прогресса. Киев в том числе предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, говорил он. Однако в мае 2022 года переговоры были приостановлены после публикации кадров из Бучи. В Минобороны России назвали их провокацией. Глава МИДа Сергей Лавров утверждал, что целью Киева было «отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия». Позднее президент Владимир Путин заявлял, что Украина парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, в 2022 году возглавлявший делегацию Киева на переговорах с Москвой в Стамбуле, утверждал, что украинская делегация отказалась от российских условий (прекращение боевых действий в обмен на нейтралитет и отказ от членства в НАТО) по совету Джонсона.

Экс-премьер называл утверждения о его причастности к срыву переговоров «чушью». «Это полная чушь. Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина — ничего подобного», — писал Джонсон в своих мемуарах Unleashed. «Не думаю, что украинский лидер, Зеленский или кто-либо еще, мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в [президентском] офисе больше пяти минут», — говорил он. Его работа заключалась не в том, чтобы говорить Зеленскому, «как вести переговоры, или мешать ему прийти к соглашению, если он считал, что сделка действительно в интересах его страны», а в том, чтобы заверить его в поддержке западных стран, прежде всего Великобритании, объяснял Джонсон.

Путин счел «печальным» тот факт, что Киев «подчинился требованию либо уговорам мистера Джонсона». «Ну и где сейчас мистер Джонсон? — спрашивал Путин. — А война продолжается».