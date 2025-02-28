«Зеленский ошибся». Российские эксперты о встрече Зеленского и Трампа

Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне обвинил его в неготовности к миру, а затем попросил его покинуть Белый дом. Как эту встречу оценивают российские эксперты-международники — в материале РБК

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

Зеленский ошибся — он не понял, куда он приехал и до какой степени все изменилось в американской политике. Его воспринимают там исключительно как просителя, которому могут помочь, но это будет большая любезность, а он приехал так, как он привык за предыдущие три года — как глашатай морали и правильной стороны истории, которому просто нельзя возражать. Он попробовал требовать и получил то, что получил.

Похоже, что Трамп сильно раздосадован. Я не исключаю, что к подлинным чувствам был добавлен специальный элемент нагнетания для того, чтобы убедительным образом показать свою позицию и, так сказать, умыть руки: мол, я хотел и был готов помогать миру, но этот человек просто не хочет. Здесь интересна будет реакция Европы: с одной стороны, она, наверно, будет возмущена; с другой — поведение Зеленского настолько неправильно, что наверняка даже его европейские друзья разведут руками.

Крайне неудачное выступление Зеленского обезоруживает его сторонников в США. Они и без того сейчас не обладают достаточными рычагами, но в этой ситуации им будет трудно спорить с тем, что он повел себя неправильно. Не исключено, что это будет каким-то поворотным моментом, но только трудно сказать, к чему. Украине теперь в общем-то терять нечего.

Зеленского, Макрона, Стармера Трамп воспринимает как тех, кто от него зависит, кто ему обязан, поэтому, по его оценке, они должны его слушать и делать так, как он говорит. Все они, с точки зрения Трампа, ему не ровня. И это не обязательно большая страна. Скажем, он считал ровней Ким Чен Ына. Он считает ровней Си Цзиньпина, Путина и, наверное, Моди. А вся общественность, которая Трампом воспринимается как нахлебники, должна себя вести вежливо и учтиво.

Эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов

Встреча прошла для украинской̆ стороны не очень удачно. Если одна из задач заключалась в том, чтобы наладить личные и в чем-то эмоционально окрашенные отношения между двумя лидерами, то с этой задачей украинский президент справился не вполне, мягко говоря. В разговоре были всплески негативных эмоций. Трамп говорил, что его украинский коллега не проявил готовности к миру; его также обвинили в неблагодарности к США. Поэтому миссию в полной мере выполненной считать нельзя. Хотя это не означает, что США отвернутся от Украины, — диалог будет продолжен. Но, думаю, в Киеве будут разочарованы результатами этого визита.

Трамп никогда не обещал, что в рамках сделки [по редкоземельным металлам] США выступят гарантом безопасности. Он говорил о том, что присутствие американского бизнеса на Украине будет косвенно укреплять безопасность страны, поскольку вряд ли кто-то захочет ставить интересы этого бизнеса под угрозу. Он говорил, что, с его точки зрения, если соглашение будет достигнуто, то оно будет выполняться российской стороной̆, и что он уверен, что Путин его не нарушит.

Украинская сторона пыталась вписать в соглашение положение о гарантиях. Но думаю, что для Трампа это соглашение имело значение для работы с его внутренней аудиторией. Ему было важно показать, что он борется за интересы США — даже после того, как его предшественник выделил Украине столько помощи, он пытается добиться компенсации за эту помощь. Поскольку дискуссия вылилась в публичное пространство, может, для Трампа она является в каком-то смысле компенсацией за то, что это соглашение подписано не было, — это демонстрация того, что Трамп по-прежнему защищает интересы американского бизнеса.

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов

Конфликт Трампа и Зеленского зрел давно и наконец вырвался наружу. Его основная причина состоит в том, что Украина и США имеют совершенно разные цели: Украина хочет победить, США хотят прекратить военные действия. Цель администрации Трампа — это звучит в словах Трампа, Вэнса, Рубио, Хэгсета — сосредоточиться на противостоянии Китаю, и для этого им необходимо срочно положить конец войне на европейском континенте, а не обеспечивать победу Киева.

Ожидаю, что Украина в значительной степени лишится американской поддержки. Европейский союз попытается поддержать борьбу Украины, однако у него не хватит сил делать это хотя бы даже в среднесрочной перспективе.

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Директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков

Зеленский дал в Белом доме мастер-класс по тому, как нельзя говорить с Трампом — с точки зрения стилистики и содержания. <...> Гастролеры из Франции и Британии, приезжавшие «подготовить» Трампа ко встрече с Зеленским, не сумели дать убедительных аргументов, почему Трамп должен вернуться в их логику действий, а не остаться в своей. Зеленский, надо полагать, Трампа в этой логике только укрепил. Зеленский совершил роковую ошибку, сказав президенту и его вице-, проведших кампанию на теме «силы Америки», что их Америка (тоже) уязвима, а вся ее сила в защите океанами. Сделал он это в Овальном кабинете в присутствии СМИ, а не тет-а-тет, то есть поднял репутационные ставки для администрации.

Для демократов «спойлером» была Россия, для Трампа «спойлером» становится Украина. Трампу не нравится, что упрямство Зеленского рушит его мечты о Нобелевской премии <...>

Вэнс силен. Политик. Ничего не забыл — в том числе на кого делал ставку Зеленский, посещая в разгар предвыборной кампании Пенсильванию.

Обольщаться не стоит. Ключи к окончанию конфликта у США: они могут хоть завтра отключить Starlink, на который завязана вся система управления ВСУ, и через неделю все для них закончится. Но США этого не делают, потому что чувствуют, что могут выжать из ситуации больше. Визит Зеленского дает дополнительный ход Москве. Нужно им правильно распорядиться. Ну и расслабляться с Трампом нельзя вообще никогда — мы увидели почему.