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Машина Росгвардии подорвалась на мине в Брянской области

Хинштейн: машина Росгвардии подорвалась на мине в Брянской области, четыре человека ранены
Пострадали три бойца СОБРа и взрывотехник ОМОН, у них легкие осколочные ранения. Служащие занимались «зачисткой территории» после атаки диверсантов на приграничные села
Фото: Telegram / Hinshtein
Фото: Telegram / Hinshtein

В Брянской области автомобиль Росгвардии подорвался на мине во время «зачистки территории» у села Сушаны Климовского района, четверо служащих пострадали. Об этом сообщил в телеграм-канале бывший пресс-секретарь ведомства, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Среди пострадавших три сотрудника брянского СОБРа — командир отделения и двое бойцов, а также взрывотехник ОМОН. По данным Хинштейна, у них легкие осколочные ранения, жизни и здоровью служащих ничего не угрожает.

Машина Росгвардии подорвалась на мине в Брянской области
Машина Росгвардии подорвалась на мине в Брянской области

Как отметил депутат, силы Росгвардии задействованы с самого начала военной операции, а после поступления информации о теракте на место выдвинулся сводный отряд ОМОН и СОБР вместе с ВДВ, находившийся на усилении границы. Одновременно с этим из Брянска направили резерв СОБР и ОМОН с группами взрывотехников.

«В дальнейшем силами Росгвардии была проведена зачистка с. Любечане, и разминирование территории с.Сушаны», — добавил Хинштейн.

Власти Брянской области сообщили 2 марта об атаке диверсантов, проникших с территории Украины. По словам губернатора Александра Богомаза, они зашли в село Любечане и обстреляли автомобиль, по данным СК, погибли два человек. Десятилетний ребенок получил ранение.

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Минобороны и ФСБ провели операцию по уничтожению диверсантов, их «выдавили» с территории Брянской области, а затем нанесли массированный артиллерийский обстрел. СК направил в регион следователей и криминалистов.

«Очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам», — сказал затем президент Владимир Путин. В Киеве подчеркнули: «Украина не атакует территорию России! Украина не отправляет туда ДРГ. <...> Украине это не нужно». В офисе украинского президента отметили, что брянское село — не стратегический объект и не представляет интереса для Киева.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Брянская область Брянск Росгвардия Александр Хинштейн
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