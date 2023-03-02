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В Брянскую область отправили следователей после атаки диверсантов

СК направил следователей в село в Брянской области, где произошло нападение диверсантов
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: sledcom_press / Telegram)

Следственная группа криминалистов и экспертов отправилась в село Любечане в Брянской области, куда 2 марта со стороны Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Соответствующе поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«В настоящее время в указанном населенном пункте правоохранительными органами проводятся оперативные мероприятия», — говорится в сообщении.

2 марта губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане в Климовском районе проникли диверсанты с территории Украины и обстреляли автомобиль. По данным СК, в результате погибли два человека. Десятилетний ребенок получил ранение. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Позже в ФСБ сообщили, что совместно с Минобороны была проведена операция по уничтожению украинских диверсантов. Они были «выдавлены» с территории Брянской области, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

В Брянскую область отправили следователей после атаки диверсантов
В Брянскую область отправили следователей после атаки диверсантов

Теги
Брянская область диверсанты СК Александр Бастрыкин Военная операция на Украине
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