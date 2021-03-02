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Дело Навального ,  
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ЕС ввел новые санкции против глав СК, ФСИН и Росгвардии

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: ТАСС)

ЕС ввел персональные санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, информация об этом была опубликована в официальном журнале Евросоюза.

В санкционный список вошли:

  • Глава СК Александр Бастрыкин
  • Генпрокурор Игорь Краснов
  • Глава ФСИН Александр Калашников
  • Глава Росгвардии Виктор Золотов

Ранее постпреды Евросоюза согласовали новые ограничения против России.

Материал дополняется.

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