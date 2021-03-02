Дело Навального , 02 мар, 16:17
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ЕС ввел новые санкции против глав СК, ФСИН и Росгвардии
Алексей Навальный
ЕС ввел персональные санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, информация об этом была опубликована в официальном журнале Евросоюза.
В санкционный список вошли:
- Глава СК Александр Бастрыкин
- Генпрокурор Игорь Краснов
- Глава ФСИН Александр Калашников
- Глава Росгвардии Виктор Золотов
Ранее постпреды Евросоюза согласовали новые ограничения против России.
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