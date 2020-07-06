Британия ввела санкции против Бастрыкина и других россиян

Александр Бастрыкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

МИД Великобритании опубликовал список граждан, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского». В списке содержится 25 российских граждан, в том числе глава СК Александр Бастрыкин, следователи СКР, сотрудники МВД и учреждений ФСИН.

В список вошли те, кого Великобритания считает причастными к смерти адвоката и аудитора Сергея Магнитского, который скончался в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская тишина». Так, среди прочих, в список вошел следователь Олег Сильченко, занимавшийся делом Магнитского, начльник «Матросской тишины» Фикрет Тагиев и другие.

Также в списке есть подданые Саудовской Аравии, которых Лондон считает причастными к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году и граждане Мьянмы, которых считают причастными к преследованию этнической группы рохинджа.

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