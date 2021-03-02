США вслед за ЕС ввели санкции из-за Навального

Это первые санкции против России при новом президенте США. Под ограничения попали несколько высокопоставленных чиновников, а также один из столичных НИИ и еще ряд организаций

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

США объявили о введении санкций против российских физлиц и организаций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного члена администрации США, который проводил телефонный брифинг для журналистов.

Он сообщил, что санкции были введены после того, как в Вашингтоне пришли к выводу, что российские власти причастны к отравлению Навального. Речь фактически идет о первых ограничениях в отношении Москвы после вступления Джо Байдена в должность президента США.

Издание Politico сообщает, что под ограничения попадают семь высокопоставленных российских чиновников. Помимо этого вводятся ограничения на экспорт компонентов, которые могут быть использованы для производства биологического или химического оружия.

The Hill сообщает, что под санкции, в частности, попал исследовательский центр, в отношении которого вводил санкции ЕС в октябре прошлого года. Тогда в документах Евросоюза фигурировал расположенный в Москве Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).