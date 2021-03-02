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Дело Навального ,  
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США вслед за ЕС ввели санкции из-за Навального

Это первые санкции против России при новом президенте США. Под ограничения попали несколько высокопоставленных чиновников, а также один из столичных НИИ и еще ряд организаций
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Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

США объявили о введении санкций против российских физлиц и организаций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного члена администрации США, который проводил телефонный брифинг для журналистов.

Он сообщил, что санкции были введены после того, как в Вашингтоне пришли к выводу, что российские власти причастны к отравлению Навального. Речь фактически идет о первых ограничениях в отношении Москвы после вступления Джо Байдена в должность президента США.

Издание Politico сообщает, что под ограничения попадают семь высокопоставленных российских чиновников. Помимо этого вводятся ограничения на экспорт компонентов, которые могут быть использованы для производства биологического или химического оружия.

The Hill сообщает, что под санкции, в частности, попал исследовательский центр, в отношении которого вводил санкции ЕС в октябре прошлого года. Тогда в документах Евросоюза фигурировал расположенный в Москве Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Лавров в ответ на вопрос о санкциях США напомнил о принципе взаимности
Политика
Сергей Лавров

Всего, как уточняет The Hill, под ограничения попадут 14 организаций, связанных с химическим производством. Девять из них находятся в России, три — в Германии, одна — в Швейцарии.

Высокопоставленный сотрудник американской администрации заявил журналистам, что целью санкций является четкий сигнал России: любое применение химического оружия не останется без последствий.

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Днем 2 марта о санкциях против России из-за отравления Алексея Навального объявил и Евросоюз. В санкционный список вошли Александр Бастрыкин, Игорь Краснов, Александр Калашников, Виктор Золотов. Им запретили въезд в Евросоюз и доступ к его финансовой системе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что в случае введения американских санкций Москва обязательно на них отреагирует. «Никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Спецдокладчики ООН назвали Россию ответственной за отравление Навального
Политика
Алексей Навальный

«Когда нечего предъявить для того, чтобы хоть как-то обосновать свои утверждения об отравлении Навального, когда все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же все-таки с ним произошло, и когда параллельно вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас», — указал Лавров.

В Москве отрицают причастность к отравлению Навального. В МИД России утверждают, что до сих пор не получили из Германии доказательств того, что в организме политика, лечившегося в берлинской клинике «Шарите», были обнаружены следы отравляющего вещества «Новичок».

Навальный после возвращения в Россию в январе был задержан за неявку в органы ФСИН. Суд заменил ему условный срок реальным по делу «Ив Роше».

Автор
Артем Филипенок
США санкции Джо Байден Алексей Навальный
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