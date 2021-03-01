В МИДе пообещали ответить на санкции ЕС по делу Навального
Россия ответит на новые санкции Евросоюза в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко, передает ТАСС.
«Реакция будет с нашей стороны», — сказал Грушко.
Заместитель министра отметил, что одобрение санкций ЕС не стало для Москвы сюрпризом. Он считает, что такие действия разрушают двусторонние отношения.
Ранее «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщали, что постоянные представители стран ЕС согласовали введение персональных санкций против россиян, которые причастны к аресту Навального.