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В МИДе пообещали ответить на санкции ЕС по делу Навального

Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Георгий Абашвили / РБК)

Россия ответит на новые санкции Евросоюза в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко, передает ТАСС.

«Реакция будет с нашей стороны», — сказал Грушко.

Заместитель министра отметил, что одобрение санкций ЕС не стало для Москвы сюрпризом. Он считает, что такие действия разрушают двусторонние отношения.

Постпреды ЕС согласовали санкции против России из-за дела Навального
Политика
Алексей Навальный

Ранее «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщали, что постоянные представители стран ЕС согласовали введение персональных санкций против россиян, которые причастны к аресту Навального.

О том, что главы МИД 27 стран Евросоюза договорились о введении новых санкций против России, стало известно 22 февраля. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявлял, что это первый случай, когда ЕС прибегает к глобальному режиму санкций за нарушения прав человека. Список россиян, которые будут включены в санкционный перечень, пока неизвестен.

Оппозиционера задержали в январе после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. ФСИН потребовала заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В ведомстве объяснили, что он неоднократно нарушал условия освобождения от реального наказания и не являлся вовремя на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в том числе когда находился на лечении в Германии.

Суд поддержал ФСИН, заменив Навальному условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, он пробудет в колонии 2,5 года.

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В ЕС потребовали освободить Навального. По мнению западных политиков, его дело было политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России в области прав человека. В российском МИДе решение ЕС о подготовке санкций назвали разочаровывающим.

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