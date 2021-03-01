В МИДе пообещали ответить на санкции ЕС по делу Навального

О том, что главы МИД 27 стран Евросоюза договорились о введении новых санкций против России, стало известно 22 февраля. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявлял, что это первый случай, когда ЕС прибегает к глобальному режиму санкций за нарушения прав человека. Список россиян, которые будут включены в санкционный перечень, пока неизвестен.

Оппозиционера задержали в январе после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. ФСИН потребовала заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В ведомстве объяснили, что он неоднократно нарушал условия освобождения от реального наказания и не являлся вовремя на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в том числе когда находился на лечении в Германии.



Суд поддержал ФСИН, заменив Навальному условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, он пробудет в колонии 2,5 года.

В ЕС потребовали освободить Навального. По мнению западных политиков, его дело было политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России в области прав человека. В российском МИДе решение ЕС о подготовке санкций назвали разочаровывающим.