Лукашенко увидел много «брехни и выдумок» о встрече с Путиным в Сочи

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Большая часть сообщений о встрече президентов Белоруссии и России в Сочи 22 февраля является выдумками. Об этом заявил Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были», — сказал президент Белоруссии.

По его словам, часть вопросов, которые поднимались на встрече с Путиным, будут детально обсуждаться на уровне правительства двух стран и руководителей силового блока. Лукашенко отметил, что во время переговоров в Сочи обсуждались и были «подвергнуты ревизии» практически все вопросы отношений между двумя странами.

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