Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах

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После переговоров в Красной Поляне президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах. Фотографии опубликованы на официальном сайте Кремля.

В ходе встречи главы государств обсудили сотрудничество в рамках Союзного государства, а также совместные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности Россия передала Белоруссии технологию производства вакцины. По словам Лукашенко, производство российской вакцины в стране начнется в марте. При этом он добавил, что к осени Белоруссия планирует разработать собственную вакцину.

В ходе встречи Путин предложил Лукашенко «отдохнуть после рабочих часов» и покататься на лыжах.