Лукашенко на следующий день после визита в Россию позвонил Путину

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко раскрыла детали телефонного разговора лидера Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 23 февраля, через день после визита Лукашенко в Россию.

«Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы; вопросы кооперации в ВПК (военно-промышленный комплекс), усиление совместных оборонных систем; работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство)», — сказано в сообщении.

Накануне Путин и Лукашенко провели встречу в горнолыжном комплексе «Красная Поляна» в Сочи. До переговоров, которые продлились более шести часов, главы государств пообедали и покатались на лыжах.

На встрече помимо двусторонних отношений в рамках Союзного государства обсуждалась совместная борьба с коронавирусной инфекцией. Россия передала Белоруссии технологию производства вакцины от COVID-19. По словам Лукашенко, Белоруссия начнет производство собственной вакцины уже осенью этого года.