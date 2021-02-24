Песков назвал откровенной встречу Путина и Лукашенко в Сочи

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи была очень полезной, своевременной, конструктивной и откровенной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам пресс-секретаря, лидеры говорил о расширении взаимодействия дух стран по линии экономических ведомств.

«Был определенный пандемийный спад и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, чтобы этот спад компенсировать», — добавил Песков.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась 22 февраля в горнолыжном комплексе «Красная поляна». Сначала главы государств пообедали и покатались на лыжах, а затем преступили к переговорам, которые продлились более шести часов. Помимо экономических вопросов президенты обсудили совместную борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

На следующий день лидеры провели еще одни переговоры, по телефону. Они обсудили функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в военно-промышленном комплексе, усиление совместных оборонных систем, а также работу СМИ в современных условиях.