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Лукашенко подарил Путину белорусские хамон и сыр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Сочи корзину белорусских продуктов в подарок Президенту России Владимиру Путину. Фотография подарков опубликована в Telegram-канале «Пул первого».

Среди продуктов на фото видно упаковку с хамоном и несколько кусков сыра.

Встреча лидеров двух стран состоялась в горнолыжном комплексе «Красная поляна» в Сочи. На встрече стороны обсудили сотрудничество в рамках Союзного государства, а также совместную работу в борьбе с коронавирусной инфекции. В частности Россия передала Белоруссии технологию производства вакцины от вируса. Белоруссия планирует начать производство собственной вакцины осенью.

Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах
Политика

После переговоров Путин и Лукашенко пообедали и покатались на лыжах. Ранее Telegram-канал «Пул первого» писал, что на обеде будет пристутствоать бывший президент России, а ныне заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Однако позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг это сообщение.

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