Суд по делу Навального. Главное

Суд 2 февраля рассматривает ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный. РБК следит за ходом процесса

Заседание началось в 11:20, ходатайство ФСИН рассматривает судья Наталья Репникова. Присутствуют прокурор из от московской прокуратуры Екатерина Фролова и начальник филиала УИИ номер 15 УФСИН по Москве Александр Ермолин.

Ермолин зачитывает представление о замене условного срока на реальный: Навальный много раз «без уважительной причины» пропускал визиты в учреждение, причем это происходило еще до госпитализации. Согласно УИК, «систематическим неисполнением обязанностей» условно осужденного признается невыполнение предписанных ему действий «более двух раз в течение одного года». Навального еще в марте прошлого года предупреждали об угрозе замены условного срока реальным, заявил Ермолин.

Находясь в Германии, Навальный «свободно перемещался по Берлину, давал интервью, занимался спортом», но на связь с уголовно-исполнительной инспекцией не выходил, указал Ермолин. Всего Навальный не явился на регистрацию семь раз, то есть фактически скрылся от контроля, уверен представитель УИИ.

Прокурор Фролова просит Ермолина пояснить, почему ФСИН не требовала замены Навальному формы наказания ранее, до 29 декабря 2020 года. Ермолин отвечает, что дело в принципах гуманизма, на которых стоит уголовно-исполнительная система. «Мы полагали, что Навальный изменит свое отношение к исполнению приговора суда и встанет на путь исправления. Но он должных выводов не сделал», — сожалеет Ермолин.

Прокурор: «Почему, получив сведения о нахождении Навального в клинике «Шарите», вы не прекратили розыскные мероприятия?» Представитель ФСИН отвечает, что у ведомства не было достаточных данных о каких-либо уважительных причинах неявки Навального на регистрацию, за исключением справки из «Шарите», где говорилось лишь о его госпитализации с конца августа до 23 сентября. «На звонки он не отвечал, по вызовам не являлся», — говорит Ермолин.

Суд приобщил к материалам дела документы, представленные защитой. Это нотариально заверенный перевод справки о состоянии здоровья Навального из берлинской клиники «Шарите», где говорится, что он перенес тяжелое отравление фосфорорганическим ядом и находился в реанимации 24 дня, после чего проходил длительную реабилитацию. Профессор Кай-Уве Эккардт констатировал, что Навальный завершил курс лечения 15 января, у него нет никаких неврологических отклонений и он даже набрал прежнюю массу тела.

Еще это уведомление в 15-й филиал УИИ УФСИН по Москве: адвокат сообщал инспекторам, что Навальный не явится на регистрацию по уважительной причине. В инспекции это уведомление получили, приняли к сведению и расписались на нем.

Адвокат Ольга Михайлова также представила решение Европейского суда по правам человека по «делу Ив Роше». Страсбург признал, что Россия нарушила в отношении братьев Навальных статьи Европейской конвенции о праве на справедливый суд и наказании только на основании закона. Это решение ЕСПЧ было по факту не исполнено, констатировала Михайлова. Правительство России выплатило братьям компенсацию, но приговор отменен не был.

Заседание по делу Навального проходит в открытом для прессы режиме, несмотря на действующие в столичных судах коронавирусные ограничения: на большинство процессов могут попасть только их участники. Заседание Симоновского суда идет в выездном режиме в здании Мосгорсуда, где есть вместительный зал и возможность провести трансляцию в отдельном помещении.

В зале суда находятся жена Алексея Навального Юлия и его адвокаты.

Перед началом заседания Навальный обратился к своей супруге: «Говорят, что ты все время нарушаешь общественный порядок. Плохая девочка, горжусь тобой», — говорит политик, имея в виду, по всей видимости, задержания Юлии Навальной на несогласованных акциях протеста в Москве.