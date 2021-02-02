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Отравление Навального ,  
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Суд по делу Навального. Главное

Суд 2 февраля рассматривает ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный. РБК следит за ходом процесса
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Как проходит заседание

  • Заседание началось в 11:20, ходатайство ФСИН рассматривает судья Наталья Репникова. Присутствуют прокурор из от московской прокуратуры Екатерина Фролова и начальник филиала УИИ номер 15 УФСИН по Москве Александр Ермолин.

  • Ермолин зачитывает представление о замене условного срока на реальный: Навальный много раз «без уважительной причины» пропускал визиты в учреждение, причем это происходило еще до госпитализации. Согласно УИК, «систематическим неисполнением обязанностей» условно осужденного признается невыполнение предписанных ему действий «более двух раз в течение одного года». Навального еще в марте прошлого года предупреждали об угрозе замены условного срока реальным, заявил Ермолин.

  • Находясь в Германии, Навальный «свободно перемещался по Берлину, давал интервью, занимался спортом», но на связь с уголовно-исполнительной инспекцией не выходил, указал Ермолин. Всего Навальный не явился на регистрацию семь раз, то есть фактически скрылся от контроля, уверен представитель УИИ.

  • Прокурор Фролова просит Ермолина пояснить, почему ФСИН не требовала замены Навальному формы наказания ранее, до 29 декабря 2020 года. Ермолин отвечает, что дело в принципах гуманизма, на которых стоит уголовно-исполнительная система. «Мы полагали, что Навальный изменит свое отношение к исполнению приговора суда и встанет на путь исправления. Но он должных выводов не сделал», — сожалеет Ермолин.

  • Прокурор: «Почему, получив сведения о нахождении Навального в клинике «Шарите», вы не прекратили розыскные мероприятия?» Представитель ФСИН отвечает, что у ведомства не было достаточных данных о каких-либо уважительных причинах неявки Навального на регистрацию, за исключением справки из «Шарите», где говорилось лишь о его госпитализации с конца августа до 23 сентября. «На звонки он не отвечал, по вызовам не являлся», — говорит Ермолин.

  • Суд приобщил к материалам дела документы, представленные защитой. Это нотариально заверенный перевод справки о состоянии здоровья Навального из берлинской клиники «Шарите», где говорится, что он перенес тяжелое отравление фосфорорганическим ядом и находился в реанимации 24 дня, после чего проходил длительную реабилитацию. Профессор Кай-Уве Эккардт констатировал, что Навальный завершил курс лечения 15 января, у него нет никаких неврологических отклонений и он даже набрал прежнюю массу тела.

  • Еще это уведомление в 15-й филиал УИИ УФСИН по Москве: адвокат сообщал инспекторам, что Навальный не явится на регистрацию по уважительной причине. В инспекции это уведомление получили, приняли к сведению и расписались на нем.

  • Адвокат Ольга Михайлова также представила решение Европейского суда по правам человека по «делу Ив Роше». Страсбург признал, что Россия нарушила в отношении братьев Навальных статьи Европейской конвенции о праве на справедливый суд и наказании только на основании закона. Это решение ЕСПЧ было по факту не исполнено, констатировала Михайлова. Правительство России выплатило братьям компенсацию, но приговор отменен не был.

  • Заседание по делу Навального проходит в открытом для прессы режиме, несмотря на действующие в столичных судах коронавирусные ограничения: на большинство процессов могут попасть только их участники. Заседание Симоновского суда идет в выездном режиме в здании Мосгорсуда, где есть вместительный зал и возможность провести трансляцию в отдельном помещении.

  • В зале суда находятся жена Алексея Навального Юлия и его адвокаты.

  • Перед началом заседания Навальный обратился к своей супруге: «Говорят, что ты все время нарушаешь общественный порядок. Плохая девочка, горжусь тобой», — говорит политик, имея в виду, по всей видимости, задержания Юлии Навальной на несогласованных акциях протеста в Москве.

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  • В суд прибыли представители посольств стран ЕС, сообщил корреспондент РБК.

Что происходит около суда

  • У суда и ближайшей станции метро — «Преображенская площадь» — полиция проводит задержания. По данным «ОВД-Инфо» на 12:12, задержаны более ста человек.

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

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  • Столичное управление МВД накануне заседания сообщило об ограничении движения по ряду улиц, примыкающих к Мосгорсуду.

  • Мосгортранс сообщил, что по требованию полиции в районе Краснобогатырской улицы изменены маршруты трамваев и автобусов.

  • Территорию суда обнесли ограждениями, дежурит большое количество силовиков, стоят автозаки. Корреспондент РБК также сообщает об оцеплении на Китай-городе в центре Москвы.

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В чем претензии ФСИН к Навальному

  • Навальный дважды приговаривался судом к условному лишению свободы — по делам «Ив Роше» (в 2014 году, 3,5 года условно) и «Кировлеса» (повторно — в 2017 году, 5 лет условно).
  • Испытательный срок, назначенный Навальному по делу «Ив Роше», должен был завершиться 30 декабря 2020 года. За несколько дней до этого ФСИН заявила, что в течение 2020 года (в том числе во время реабилитации после лечения в Германии) оппозиционер многократно не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. На этом основании служба объявила его в розыск. В январе ФСИН подала в суд ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный. Ведомство требует исключить из его приговора по делу «Ив Роше» ст. 73 УК (условное осуждение), его позицию поддерживает Генпрокуратура. «Противоправное поведение Алексея Навального явилось основанием для внесения <...> в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованным», — сообщили в пресс-службе ведомства.
  • УПК предусматривает в качестве возможного основания для замены условного лишения свободы реальным сокрытие осужденного от контроля; на практике неявка в инспекцию практически никогда не приводит к такому последствию, объясняли РБК юристы. Среди прочих оснований для отмены условного осуждения кодекс предусматривает «систематическое» совершение административных правонарушений; Навальный в последние годы привлекался к ответственности по статьям КоАП, однако ФСИН не ссылается на это как на довод в пользу реального лишения свободы оппозиционера.
  • Ранее Химкинский горсуд арестовал Навального. Заседание проходило прямо в здании полиции в Химках; формально изоляция оппозиционера названа в постановлении «продлением задержания на 30 дней», при этом Навальный фактически содержится под стражей в СИЗО «Матросская тишина».
  • В 2020 году Навального обвинил в клевете ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, это дело с января рассматривает мировой судья. В конце 2020 года СК сообщил о возбуждении против Навального уголовного дела о мошенничестве на 356 млн руб. с пожертвованиями для его Фонда борьбы с коррупцией.

Дело «Ив Роше

В рамках дела «Ив Роше» Навальный и его брат Олег обвинялись в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму 26,7 млн руб. Олег Навальный получил по делу реальный срок. Заявителем по делу был гендиректор российского филиала компании Yves Roches («Ив Роше Восток») Бруно Лепру, события дела относятся к 2008–2013 годам, когда Олег Навальный работал топ-менеджером «Почты России».

По версии обвинения, Навальные основали фирму «Главподписка» и заключили контракты на доставку грузов с двумя компаниями — «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компанией. На деле же услуги предоставляли транспортные компании, которые нанимались дешевле, чем платили фирмы-потерпевшие. Навальные использовали служебное положение Олега в «Почте России» в недобросовестных целях, ввели своих клиентов в заблуждение относительно ценообразования «Главподписки» и использовали компанию для отмывания нелегальных доходов, полагало следствие, а вместе с ним и суд.

Навальный называл дело политическим преследованием.

Отравление и возвращение Навального

  • Навальный потерял сознание утром 20 августа 2020 года в самолете из Томска в Москву. Самолет срочно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в токсикологическую реанимацию, руководство омской клиники заявило об отсутствии признаков отравления, назвав причиной состояния Навального острое нарушение обмена веществ. Через два дня он был переправлен в Германию, президент России Владимир Путин впоследствии называл это своим личным решением по просьбе супруги оппозиционера.
  • Эксперты бундесвера заявили, что в организме Навального обнаружили следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок». Позже версию с отравлением ядом из этой группы подтвердили эксперты из Франции и Швеции. Москва отрицает причастность к отравлению Навального.
  • В декабре издания The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали совместное расследование о связи с отравлением Навального восьми сотрудников ФСБ. Владимир Путин назвал публикацию «легализацией материалов американских спецслужб».
  • 17 января Навальный вернулся из Германии в Россию рейсом «Победы» и был задержан полицейскими при прохождении паспортного контроля.

Акции в поддержку Навального

  • 23 и 31 января по всей России прошли несогласованные акции в поддержку Навального, которые завершились рекордными задержаниями: по оценкам «ОВД-Инфо», на первой всероссийской акции были задержаны более 4 тыс. человек по всей стране, на второй — более 5 тыс.

  • СК и МВД по следам акций расследуют более 40 уголовных дел, подсчитал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Это многочисленные дела о применении насилия в отношении представителей власти, несколько дел о хулиганстве, а также дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК) в рамках которого суд отправил под домашний арест ближайших соратников Навального, включая его пресс-секретаря Киру Ярмыш.
Авторы
Маргарита Алехина, Евгения Кузнецова, Андрей Любимов
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