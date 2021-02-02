Суд по делу Навального. Главное
Как проходит заседание
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Заседание началось в 11:20, ходатайство ФСИН рассматривает судья Наталья Репникова. Присутствуют прокурор из от московской прокуратуры Екатерина Фролова и начальник филиала УИИ номер 15 УФСИН по Москве Александр Ермолин.
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Ермолин зачитывает представление о замене условного срока на реальный: Навальный много раз «без уважительной причины» пропускал визиты в учреждение, причем это происходило еще до госпитализации. Согласно УИК, «систематическим неисполнением обязанностей» условно осужденного признается невыполнение предписанных ему действий «более двух раз в течение одного года». Навального еще в марте прошлого года предупреждали об угрозе замены условного срока реальным, заявил Ермолин.
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Находясь в Германии, Навальный «свободно перемещался по Берлину, давал интервью, занимался спортом», но на связь с уголовно-исполнительной инспекцией не выходил, указал Ермолин. Всего Навальный не явился на регистрацию семь раз, то есть фактически скрылся от контроля, уверен представитель УИИ.
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Прокурор Фролова просит Ермолина пояснить, почему ФСИН не требовала замены Навальному формы наказания ранее, до 29 декабря 2020 года. Ермолин отвечает, что дело в принципах гуманизма, на которых стоит уголовно-исполнительная система. «Мы полагали, что Навальный изменит свое отношение к исполнению приговора суда и встанет на путь исправления. Но он должных выводов не сделал», — сожалеет Ермолин.
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Прокурор: «Почему, получив сведения о нахождении Навального в клинике «Шарите», вы не прекратили розыскные мероприятия?» Представитель ФСИН отвечает, что у ведомства не было достаточных данных о каких-либо уважительных причинах неявки Навального на регистрацию, за исключением справки из «Шарите», где говорилось лишь о его госпитализации с конца августа до 23 сентября. «На звонки он не отвечал, по вызовам не являлся», — говорит Ермолин.
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Суд приобщил к материалам дела документы, представленные защитой. Это нотариально заверенный перевод справки о состоянии здоровья Навального из берлинской клиники «Шарите», где говорится, что он перенес тяжелое отравление фосфорорганическим ядом и находился в реанимации 24 дня, после чего проходил длительную реабилитацию. Профессор Кай-Уве Эккардт констатировал, что Навальный завершил курс лечения 15 января, у него нет никаких неврологических отклонений и он даже набрал прежнюю массу тела.
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Еще это уведомление в 15-й филиал УИИ УФСИН по Москве: адвокат сообщал инспекторам, что Навальный не явится на регистрацию по уважительной причине. В инспекции это уведомление получили, приняли к сведению и расписались на нем.
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Адвокат Ольга Михайлова также представила решение Европейского суда по правам человека по «делу Ив Роше». Страсбург признал, что Россия нарушила в отношении братьев Навальных статьи Европейской конвенции о праве на справедливый суд и наказании только на основании закона. Это решение ЕСПЧ было по факту не исполнено, констатировала Михайлова. Правительство России выплатило братьям компенсацию, но приговор отменен не был.
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Заседание по делу Навального проходит в открытом для прессы режиме, несмотря на действующие в столичных судах коронавирусные ограничения: на большинство процессов могут попасть только их участники. Заседание Симоновского суда идет в выездном режиме в здании Мосгорсуда, где есть вместительный зал и возможность провести трансляцию в отдельном помещении.
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В зале суда находятся жена Алексея Навального Юлия и его адвокаты.
- Перед началом заседания Навальный обратился к своей супруге: «Говорят, что ты все время нарушаешь общественный порядок. Плохая девочка, горжусь тобой», — говорит политик, имея в виду, по всей видимости, задержания Юлии Навальной на несогласованных акциях протеста в Москве.
- В суд прибыли представители посольств стран ЕС, сообщил корреспондент РБК.