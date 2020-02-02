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«Сделка века» Трампа ,  
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Песков увидел в «сделке века» Трампа несоответствие резолюциям СБ ООН

По словам пресс-секретаря президента, реакция Палестины и ряда арабских государств вызывает сомнения в жизнеспособности предложенной США инициативы по урегулированию палестино-израильского конфликта
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Некоторое положения «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта не совсем соответствуют положениям резолюции Совета безопасности ООН, это «видно невооруженным глазом». Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, реакция Палестины и арабских государств, которые солидарны с ней в неприятии сделки, «заставляет задуматься о жизнеспособности» предложенного США плана.

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Американский президент Дональд Трамп представил новый план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке 28 января на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. «Сделка века» предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского. При этом, в соответствии с планом, Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, а палестинской столицей станет Восточный Иерусалим. Также он предусматривает, что движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризован.

Израиль поддержал инициативу. Палестинский лидер Махмуд Аббас выступил против, назвав предложение «пощечиной века». Он заявил, что не желает войти в историю политиком, «продавшим Иерусалим». В МИД Ирана инициативу США сочли «кошмаром для мира и региона», также план раскритиковала Турция и отвергла Лига арабских государств.

В Кремле ранее заявили, что продолжают изучать «сделку века». В российском МИДе указали, что окончательное решение по ней должны принять стороны конфликта.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, Палестина, Израиль
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