МИД оценил «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку

Москва изучит план США по урегулированию ситуации с Израилем и Палестиной, однако сначала свое мнение о предложении должны высказать стороны конфликта

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Предложение США по урегулированию палестино-израильского конфликта будут изучать все, однако окончательное решение остается за сторонами конфликта, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, комментируя предложенную президентом Дональдом Трампом «сделку века», передает «РИА Новости».

«Решения принимают стороны, вовлеченные в конфликт, — это палестинцы и израильтяне, американцы не принимают решение. Они выдвинули инициативу, ее будут изучать все. Но прежде всего решение принимают стороны конфликта», — заявил он. По словам Богданова, российская сторона тоже изучит «сделку века».

Вечером 28 января Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования, который предполагает создание двух государств — еврейского и палестинского. Столицей первого останется Иерусалим, а столицей второго станет Восточный Иерусалим. Президент США заявил, что если Палестина согласится на сделку, ее территория фактически увеличится вдвое. Он допустил, что там может появиться посольство США (Вашингтон не признает палестинское государство). От палестинской стороны он потребовал прекратить поддержку движения ХАМАС и перестать платить семьям террористов-смертников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Трамп «наметил блестящее будущее» для израильтян и палестинцев. По его словам, все прошлые предложения по урегулированию конфликта провалились из-за попыток надавить на Израиль.