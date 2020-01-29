В Кремле продолжат изучать «сделку века» Трампа
Россия продолжает анализировать «сделку века», предложенную президентом США Дональдом Трампом, по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы продолжаем анализировать эту информацию, изучать план, который был подготовлен в администрации Белого дома», — заявил пресс-секретарь.
Песков добавил, что Кремль ждет информации по поводу плана от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который приедет в Москву 29 января.