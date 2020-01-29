В Кремле продолжат изучать «сделку века» Трампа

Пресс-секретарь президента России отметил, что «сделка века» была поддержана Израилем и рядом других стран, однако Палестина категорически отказалась принимать этот вариант.

Ранее Дональд Трамп представил план по урегулированию арабо-израильского конфликта, который предусматривает создание двух государств — Палестины и Израиля — без переселения израильских и палестинских сообществ. Палестинской столицей станет Восточный Иерусалим, хотя при этом Трамп назвал Иерусалим неделимой столицей Израиля. Палестина, согласно «сделке века», должна будет провести демилитаризацию и разоружить движение ХАМАС.