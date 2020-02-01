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«Сделка века» Трампа ,  
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Лига арабских государств отвергла «сделку века» Трампа

Лига арабских государств отвергла «сделку века» США по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Reuters.

По мнению стран — членов лиги, план, представленный американским президентом Дональдом Трампом, не приведет к справедливому мирному соглашению. В заявлении уточняется, что Лига арабских стран не будет сотрудничать с США, а Израиль не должен реализовывать план силой.

Ранее глава Палестины Махмуд Аббас, комментируя «сделку века», заявил, что «не войдет в историю как человек, который продал Иерусалим». Он также отметил, что Палестина против участия США в качестве единственного посредника в каких-либо переговорах с Израилем. По его словам, он обратится в Совет Безопасности ООН и в другие организации, чтобы «объяснить свою позицию».

Новый план урегулирования палестино-израильского конфликта Трамп представил в конце января. Он предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского, при этом Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, а палестинской столицей станет Восточный Иерусалим. Кроме того, согласно плану, на Храмовой горе в Иерусалиме сохранится статус-кво, палестинское движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризован.

Теги: Лига арабских государств, «Сделка века» Трампа ..., палестино-израильский конфликт
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