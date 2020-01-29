МИД Ирана поддержал Палестину в неприятии «сделки века»

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что «сделка века», предложенная президентом США Дональдом Трампом является «кошмаром для мира и региона». Об этом он написал в своем Twitter.

Он назвал план американского президента «мечтой обанкротившегося застройщика». По словам Зарифа, это «тревожный звонок» для всех мусульман, которые «лают не на то дерево».

Накануне президент США Дональд Трамп выступил с планом по урегулированию арабо-израильского конфликта. Так называемая «сделка века» предусматривает создание двух государств Палестины и Израиля без переселения израильских и палестинских сообществ. Однако для этого Вашингтон потребовал от Палестины провести демилитаризацию и разоружить движение ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу, а президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложение, назвав его «пощечиной века».



