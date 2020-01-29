Эрдоган раскритиковал «сделку века» Трампа

Передача Иерусалима Израилю, предусмотренная предложенной президентом США Дональдом Трампом «сделкой века», никогда не будет приемлемой, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

По его словам, проект Трампа никак не поможет урегулировать конфликт между Палестиной и Израилем. По словам Эрдогана, предложенный США план является попыткой «создать новые проекты для Палестины и Иерусалима» (цитата по изданию Sol).

С критикой «сделки века» выступил и официальный представитель возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик. «Этот план направлен на порабощение палестинцев», — заявил он, назвав «сделку века», предложенную Трампом, «планом оккупации, игнорирующим законные требования Палестины».

Трамп представил план по урегулированию арабо-израильского конфликта, предусматривающий создание двух государств — еврейского и палестинского, 28 января. Согласно ему, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а столицей Палестины станет Восточный Иерусалим. Помимо этого, план предусматривает разоружение движения ХАМАС и демилитаризацию сектора Газа.