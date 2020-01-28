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США раскрыли детали «сделки века» по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля сообщили параметры «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию. Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, заявил Трамп
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в Белом доме представил план урегулирования палестино-израильского конфликта. «Это большой шаг к миру», — начал свою речь Трамп (трансляция велась в Facebook американского Госдепартамента). Вместе с ним к журналистам вышел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Трамп начал речь с воспоминаний о своем визите в Израиль и Палестину в 2017 году. По его словам, оба народа заслуживают мира и процветания. Все предыдущие администрации пытались найти решение, но все провалились, заметил Трамп. «Но меня избрали не для того, чтобы я прятался от больших проблем», — продолжил он. Его предложение, настаивал Трамп, детально проработано и является выигрышным для обоих.

По словам Трампа, премьер Израиля впервые согласился на публикацию плана, которая иллюстрирует, на какие уступки готово пойти еврейское государство.

Представляя план, Трамп заявил, что предусмотрено создание двух государств — еврейского и палестинского, при этом Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, заявил Трамп. Эти слова были встречены аплодисментами.

Трамп также сообщил, что будет сформирована комиссия, которая проработает вопросы плана.

Как отмечает новостное агентство Axios, над разработкой документа работали советники Трампа Джаред Кушнер и Ави Берковиц, посол США в Израиле Дэвид Фридман и спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук. К составлению также приложил руку бывший спецпредставитель администрации США по международным переговорам Джейсон Гринблатт.

История конфликта и переговоров

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание двух государств — еврейского и арабского — на Западном берегу реки Иордан, а также интернациональной зоны Иерусалима.

В 1948 году было провозглашено государство Израиль и началась арабо-израильская война (1948-1949), в ходе которой израильтяне захватили примерно половину территорий, выделенных под арабское государство. Остальные земли — Западный берег реки Иордан и сектор Газа (около 22% исторической Палестины) были оккупированы Иорданией и Египтом.

В ходе арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов Израилем были захвачены оставшиеся части палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим, а также сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров. В ходе военных операций 1978 и 1982 годов израильтяне оккупировали территории на юге Ливана.

В 1979 году Израиль заключил мирный договор с Египтом (предусматривал возвращение Египту Синая), а в 1994 году — с Иорданией.

В 1993 году с Палестинской администрацией были заключены «Соглашения в Осло». Требования палестинской стороны за последние годы не менялись — возвращение Израиля я к границам 1967 года; признание Восточного Иерусалима столицей палестинского государства; признание права на возвращение палестинских беженцев на прежнее место проживания; ликвидация еврейских поселений на палестинской территории (в основном в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан).

Как готовилась «сделка века»

Публикация плана, известного также как «сделка века», состоялась во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США. В понедельник он заявил, что реализация плана будет в интересах его страны, а американского лидера назвал большим другом Израиля. В тот же день Трамп встретился с главным соперником Нетаньяху на предстоящих в марте парламентских выборах — лидером центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. Цель встречи с Нетаньяху и Ганцем — удостовериться, что обе ключевые политические силы в Израиле солидарны с планом США, сообщил The Jerusalem Post неназванный американский чиновник. В декабре прошлого года израильский Кнессет был распущен, так как партиям не удалось сформировать правительство по итогам состоявшихся в сентябре выборов. Новые выборы пройдут в марте.

О том, что в администрации Трампа готовится план урегулирования конфликта, длящегося со времени появления в 1948 году государства Израиль, представители Белого дома говорили с начала правления президента в 2017 году. Первая часть положений сделки, экономическая, была опубликована в июне 2019 года. В ней содержится предложение выделить $50 млрд для инвестиций в Палестину и соседние арабские государства, где живут палестинские беженцы и правительства которых в разные годы были втянуты в конфликт. Планировалось, что большую часть финансирования выделят государства Ближнего Востока, остальное — частные инвесторы. Политическую часть плана администрация Трампа хотела опубликовать еще в ноябре 2019 года, однако дату обнародования пришлось отложить из-за неопределенности политической ситуации в Израиле.

Что уже было сделано Трампом

июнь 2017 года — США признали Иерусалим столицей Израиля

май 2018 года — США открыли посольство в Иерусалиме

6 мая 2004 года Генеральная Ассамблея ООН подтвердила, что палестинцы имеет право на суверенитет над Восточным Иерусалимом (резолюция 58/292). Россия также считает, что Восточный Иерусалим должен быть столицей Палестинского государства.

Власти Палестины, хотя и не были знакомы с планом в деталях, критиковали его на протяжении последнего года. «Если эта сделка будет объявлена в соответствии с отвергнутыми формулировками, руководство [Палестины] объявит о ряде мер, в рамках которых мы будем защищать наши законные права, и мы потребуем, чтобы Израиль взял на себя всю полноту ответственности в качестве оккупирующей державы», — сказал пресс-секретарь палестинского президента Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна. Негативно о плане США отозвался и премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе. «Мы отвергаем его и просим международное сообщество не солидаризироваться с ним, так как он идет вразрез с международным правом и основополагающими правами палестинцев», — заявил он (цитаты по Reuters).

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: США, Ближний Восток, палестино-израильский конфликт, Биньямин Нетаньяху ..., Дональд Трамп, Джаред Кушнер
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