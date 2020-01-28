США раскрыли детали «сделки века» по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля сообщили параметры «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию. Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, заявил Трамп

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в Белом доме представил план урегулирования палестино-израильского конфликта. «Это большой шаг к миру», — начал свою речь Трамп (трансляция велась в Facebook американского Госдепартамента). Вместе с ним к журналистам вышел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Трамп начал речь с воспоминаний о своем визите в Израиль и Палестину в 2017 году. По его словам, оба народа заслуживают мира и процветания. Все предыдущие администрации пытались найти решение, но все провалились, заметил Трамп. «Но меня избрали не для того, чтобы я прятался от больших проблем», — продолжил он. Его предложение, настаивал Трамп, детально проработано и является выигрышным для обоих.

По словам Трампа, премьер Израиля впервые согласился на публикацию плана, которая иллюстрирует, на какие уступки готово пойти еврейское государство.

Представляя план, Трамп заявил, что предусмотрено создание двух государств — еврейского и палестинского, при этом Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, заявил Трамп. Эти слова были встречены аплодисментами.

Трамп также сообщил, что будет сформирована комиссия, которая проработает вопросы плана.