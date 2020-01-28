США раскрыли детали «сделки века» по Ближнему Востоку

Как отмечает новостное агентство Axios, над разработкой документа работали советники Трампа Джаред Кушнер и Ави Берковиц, посол США в Израиле Дэвид Фридман и спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук. К составлению также приложил руку бывший спецпредставитель администрации США по международным переговорам Джейсон Гринблатт.
История конфликта и переговоров
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание двух государств — еврейского и арабского — на Западном берегу реки Иордан, а также интернациональной зоны Иерусалима.
В 1948 году было провозглашено государство Израиль и началась арабо-израильская война (1948-1949), в ходе которой израильтяне захватили примерно половину территорий, выделенных под арабское государство. Остальные земли — Западный берег реки Иордан и сектор Газа (около 22% исторической Палестины) были оккупированы Иорданией и Египтом.
В ходе арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов Израилем были захвачены оставшиеся части палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим, а также сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров. В ходе военных операций 1978 и 1982 годов израильтяне оккупировали территории на юге Ливана.
В 1979 году Израиль заключил мирный договор с Египтом (предусматривал возвращение Египту Синая), а в 1994 году — с Иорданией.
В 1993 году с Палестинской администрацией были заключены «Соглашения в Осло». Требования палестинской стороны за последние годы не менялись — возвращение Израиля я к границам 1967 года; признание Восточного Иерусалима столицей палестинского государства; признание права на возвращение палестинских беженцев на прежнее место проживания; ликвидация еврейских поселений на палестинской территории (в основном в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан).
Как готовилась «сделка века»
Публикация плана, известного также как «сделка века», состоялась во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США. В понедельник он заявил, что реализация плана будет в интересах его страны, а американского лидера назвал большим другом Израиля. В тот же день Трамп встретился с главным соперником Нетаньяху на предстоящих в марте парламентских выборах — лидером центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. Цель встречи с Нетаньяху и Ганцем — удостовериться, что обе ключевые политические силы в Израиле солидарны с планом США, сообщил The Jerusalem Post неназванный американский чиновник. В декабре прошлого года израильский Кнессет был распущен, так как партиям не удалось сформировать правительство по итогам состоявшихся в сентябре выборов. Новые выборы пройдут в марте.
О том, что в администрации Трампа готовится план урегулирования конфликта, длящегося со времени появления в 1948 году государства Израиль, представители Белого дома говорили с начала правления президента в 2017 году. Первая часть положений сделки, экономическая, была опубликована в июне 2019 года. В ней содержится предложение выделить $50 млрд для инвестиций в Палестину и соседние арабские государства, где живут палестинские беженцы и правительства которых в разные годы были втянуты в конфликт. Планировалось, что большую часть финансирования выделят государства Ближнего Востока, остальное — частные инвесторы. Политическую часть плана администрация Трампа хотела опубликовать еще в ноябре 2019 года, однако дату обнародования пришлось отложить из-за неопределенности политической ситуации в Израиле.
Что уже было сделано Трампом
июнь 2017 года — США признали Иерусалим столицей Израиля
май 2018 года — США открыли посольство в Иерусалиме
6 мая 2004 года Генеральная Ассамблея ООН подтвердила, что палестинцы имеет право на суверенитет над Восточным Иерусалимом (резолюция 58/292). Россия также считает, что Восточный Иерусалим должен быть столицей Палестинского государства.
Власти Палестины, хотя и не были знакомы с планом в деталях, критиковали его на протяжении последнего года. «Если эта сделка будет объявлена в соответствии с отвергнутыми формулировками, руководство [Палестины] объявит о ряде мер, в рамках которых мы будем защищать наши законные права, и мы потребуем, чтобы Израиль взял на себя всю полноту ответственности в качестве оккупирующей державы», — сказал пресс-секретарь палестинского президента Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна. Негативно о плане США отозвался и премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе. «Мы отвергаем его и просим международное сообщество не солидаризироваться с ним, так как он идет вразрез с международным правом и основополагающими правами палестинцев», — заявил он (цитаты по Reuters).