Зеленский упрекнул Запад в утрате «чувства срочности» помощи Украине

Европе нужно повлиять на США, чтобы они решили вопрос с помощью Киеву, заявил Зеленский. По его словам, Запад, помогая Украине, защищает сам себя. Кремль подчеркивал, что Россия не угрожает Европе; Москва осуждает поддержку Киева

Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Успех украинских военных будет зависеть от помощи стран Запада, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

По словам украинского лидера, «Запад утратил чувство срочности, а многие украинцы — ощущение экзистенциальной угрозы». Зеленский раздражен колебаниями некоторых своих союзников, а также отстраненностью некоторых соотечественников, говорится в материале.

Зеленский считает, что Европа, поддерживая Украину, защищает саму себя от потенциальной угрозы. По его словам, европейские страны должны повлиять на Соединенные Штаты, чтобы они решили вопрос с помощью Киеву, это отвечает и интересам европейцев.

Россия осуждает военную помощь Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине. Песков говорил также, что не Россия угрожает Европе, а наоборот: по мнению пресс-секретаря, ЕС, будучи «подконтрольным Соединенным Штатам Америки континентом», участвует в НАТО, «который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам».

В США пока не могут договориться о выделении дополнительного финансирования на 2024 финансовый год на $106 млрд, включая $61 млрд для Украины. Лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что сенат вернется к обсуждению помощи после завершения каникул 8 января. Пока вопрос не решен, США в конце декабря выделили Украине последний в 2023 году пакет помощи на $250 млн. Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за оружие, которое «покроет самые насущные потребности» страны, но на самом деле, как писала The Washington Post, в Киеве восприняли пакет «с прохладной признательностью».

Евросоюз в декабре из-за позиции Венгрии не согласовал выделение макрофинансовой помощи Киеву в размере €50 млрд до 2027 года. По данным Bloomberg, премьер-Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу в январе с международными донорами из-за «исключительно высокой̆ неопределенности» по поводу бюджета в начале 2024 года. В ноябре министр финансов Сергей Марченко предупреждал, что без дальнейшей поддержки со стороны союзников Киеву грозит дыра в бюджете в размере $29 млрд.