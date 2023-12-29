WP сообщила о прохладном отношении Киева к последнему пакету помощи США

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее объявил о выделении Украине последнего в 2023 году пакета помощи на $250 млн. Киев «с прохладной признательностью» воспринял эту помощь, пишет газета

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Киев «с прохладной признательностью» воспринял пакет военной помощи США на $250 млн, пишет газета The Washington Post.

На этой неделе госсекретарь Энтони Блинкен объявил о выделении Украине последнего в 2023 году пакета помощи на $250 млн. В него вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, ракеты для РСЗО, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые средства и более 15 млн патронов для стрелкового оружия. В Вашингтоне ранее предупреждали, что больше не смогут оказывать Киеву военную помощь, если конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена в посте в соцсети X (ранее Twitter) за оружие, которое «покроет самые насущные потребности» страны.

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев (фракция «Слуга народа») отметил, что пакет помощи «предназначен лишь для того, чтобы продержаться еще немного, но он не способен изменить ситуацию на поле боя в нашу пользу или даже позволить нам эффективно сопротивляться».

Депутат назвал «этот скромный пакет помощи» свидетельством того, что «есть проблемы с поддержкой Украины со стороны США», и выразил надежду, что они будут решены.

Bloomberg накануне сообщил, что украинский премьер Денис Шмыгаль запросил срочную встречу в январе с международными донорами из-за «исключительно высокой неопределенности» по поводу бюджета на начало 2024 года. В ноябре глава Минфина Сергей Марченко сообщал, что у Украины будет дыра в бюджете в $29 млрд в случае задержки помощи. Министр экономики Юлия Свириденко в интервью Financial Times говорила, что властям придется отложить выплату зарплат и пенсий почти для 12 млн украинцев, если западные страны не предоставят финансовую помощь в начале следующего года.

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Конгресс до сих пор не смог согласовать законопроект о дополнительном финансировании на 2024 финансовый год в размере $106 млрд. Пакет включает в том числе средства в размере $61 млрд для Украины, а также для Израиля. Камнем преткновения стали споры об усилении безопасности границы США с Мексикой и ужесточении миграционной политики. В декабре в сенате состоялось процедурное голосование по законопроекту, но оно провалилась. Для одобрения документа требовались голоса 60 сенаторов, но поддержали его 49 человек, а 51 отдал голос «против». Палата представителей контролируется республиканцами, сенат — демократами. Лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что сенат вернется к обсуждению помощи после завершения каникул 8 января.

Зеленский говорил, что без помощи западных стран украинские войска будут отступать.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.