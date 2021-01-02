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Гибель Сулеймани ,  
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CNN узнал о повышении Ираном боеготовности в Персидском заливе

Иран за последние 48 часов повысил уровень боеготовности части военно-морских сил в Персидском заливе, сообщил источник CNN, знакомый с данными американской разведки.

Ранее на этой неделе еще один источник телеканала заявил, что Иран перебрасывает баллистические ракеты малой дальности в Ирак.

Военная активность Тегерана усиливается в преддверии годовщины гибели генерал-майора Касема Сулеймани, отмечает CNN. Он был убит в результате американского ракетного обстрела в Багдаде в январе 2020 года.

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Политика
Дональд Трамп

Тегеран тоже обеспокоен действиями Вашингтона в Персидском заливе. 1 января временный поверенный в делах Ирана при ООН Эшаг аль-Хабиб направил в Совет безопасности организации письмо, в котором указал на усилившийся «военный авантюризм» США в этом регионе. По словам дипломата, Соединенные Штаты за последние несколько недель перебросили туда высокотехнологичное оружие и совершили «провокационные военные действия», которые включают полеты стратегических бомбардировщиков B-52.

В ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на переговоры с иранским лидером Хасаном Роухани, но подчеркнул, что не исключает военных действий против Тегерана. По его словам, Иран «был самым враждебным местом», когда Трамп пришел к власти. Месяц спустя он написал в Twitter, что «привлечет Иран к ответу», если погибнет хоть один американец. Так он отреагировал на ракетный обстрел посольства США в Багдаде 20 декабря.

Сулеймани, командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Решение о проведении операции принял Трамп, не советуясь с конгрессом. Американский президент, комментируя случившееся, назвал генерала «террористом номер один в мире». По его словам, Сулеймани планировал атаковать американские посольства в четырех странах. В то же время госсекретарь Майк Помпео признавал, что у американцев не было что точных данных о подготовке нападений.

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