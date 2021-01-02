CNN узнал о повышении Ираном боеготовности в Персидском заливе

Иран за последние 48 часов повысил уровень боеготовности части военно-морских сил в Персидском заливе, сообщил источник CNN, знакомый с данными американской разведки.

Ранее на этой неделе еще один источник телеканала заявил, что Иран перебрасывает баллистические ракеты малой дальности в Ирак.

Военная активность Тегерана усиливается в преддверии годовщины гибели генерал-майора Касема Сулеймани, отмечает CNN. Он был убит в результате американского ракетного обстрела в Багдаде в январе 2020 года.

Тегеран тоже обеспокоен действиями Вашингтона в Персидском заливе. 1 января временный поверенный в делах Ирана при ООН Эшаг аль-Хабиб направил в Совет безопасности организации письмо, в котором указал на усилившийся «военный авантюризм» США в этом регионе. По словам дипломата, Соединенные Штаты за последние несколько недель перебросили туда высокотехнологичное оружие и совершили «провокационные военные действия», которые включают полеты стратегических бомбардировщиков B-52.