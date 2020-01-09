Трамп объяснил убийство Сулеймани подготовкой атаки на посольство США

Иранский генерал Сулеймани стоял за подготовкой атаки на американское посольство, утверждает Дональд Трамп. По словам американского президента, ликвидировав Сулеймани, США «уничтожили монстра»

Убийство командующего элитным подразделением КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани было связано с подготовкой атаки Ирана на одно из посольств США. Об этом сообщил в выступлении перед журналистами американский лидер Дональд Трамп, трансляцию вел канал C-Span.

«Мы настигли настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти давно. Мы сделали это, потому что он готовил взрыв нашего посольства. Мы сделали это и по другим, достаточно очевидным причинам: наши военные погибли», — сказал Трамп. Он напомнил о нападении на посольство США в ливийском Бенгази в 2012 году, когда погиб посол США. В результате атаки, готовившейся Ираном, по словам Трампа, могли также погибнуть люди или быть захвачены заложники.

Президент США обвинил в эскалации конфликта Иран. Отвечая на вопрос о возможности дальнейших военных действий, Трамп заявил, что «все будет зависеть от обстоятельств». «Иногда приходится действовать очень-очень быстро», — заметил он.

Командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате атаки американского беспилотника в районе международного аэропорта Багдада. Ранее Трамп утверждал, что Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских военных и дипломатов в Ираке и других странах региона».