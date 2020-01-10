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Гибель Сулеймани ,  
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Трамп заявил о плане Сулеймани атаковать посольства США в четырех странах

Президент США утверждает, что иранский генерал планировал атаковать дипмиссию в Багдаде
Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде иранский генерал Кассем Сулеймани планировал нападения на американские посольства в четырех странах. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News, полный вариант которого выйдет в эфир в 10 вечера по времени восточного побережья США (утром в субботу по московскому времени).

На вопрос корреспондента, могут ли граждане США узнать, что же это были за угрозы, повлекшие операцию по устранению Сулеймани, Трамп заявил, что «предположительно, целью нападения были четыре американские дипломатические миссии».

«Могу сказать, что по всей видимости одной из целей нападения было посольство в Багдаде», — сказал американский президент.

Ранее Трамп уже говорил о том, что Сулеймани собирался «взорвать посольство США», однако не уточнял, в какой стране это должно было произойти.

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Государственный секретарь США Майк Помпео позже заявил, что Сулеймани действительно готовил нападения на американцев. Однако он затруднился сказать, когда это должно было произойти.

Убийство Сулеймани в международном аэропорту Багдада произошло после массовых акций протеста возле американского посольства в столице Ирака, которые начались после ракетного удара по позициям проиранской военизированной группировки на западе страны.

Иран на убийство Сулеймани ответил обстрелом иракской военной базы, которую использовали американские военнослужащие. В Вашингтоне утверждают, что граждан США среди нескольких десятков погибших не было.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Иран, Дональд Трамп
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