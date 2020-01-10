Помпео признал отсутствие точных данных о готовившихся Сулеймани атаках

У США не было конкретной информации об атаках, которые готовил руководитель элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, но угроза была реальной, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

«Нет никаких сомнений, Касем Сулеймани готовил серию атак. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где, но это было реально», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли Сулеймани планировал взорвать американское посольство, как говорил президент Дональд Трамп, Помпео заявил, что связанные с Сулеймани силы в прошлом году атаковали дипмиссию в Ираке.

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