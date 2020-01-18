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Гибель Сулеймани ,  
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Трамп нашел новое объяснение убийства Сулеймани

Президент не стал рассказывать спонсорам Республиканской версии версию о подготовке иранским генералом нападения на американские посольства
Фото: Steve Helber / AP

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со спонсорами Республиканской партии во Флориде обрушился с критикой на тех, кто постоянно задает вопросы о причинах убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает CNN. «Сколько еще мы будем выслушивать эту чушь собачью? (...) Этот человек говорил плохо о нашей стране», — заявил президент.

Трамп в ходе выступления не стал упоминать о том, что отдал приказ убить иранского генерала, потому что тот, по информации Вашингтона, готовил нападения на американские посольства в различных странах. Вместо этого он заявил, что «Сулеймани был известным террористом, который давно был в американском списке».

Далее президент стал описывать саму операцию по ликвидации генерала, попутно перепутав название группировки, с лидером которой Сулеймани встречался в Ираке, передал CNN. По словам президента, он постоянно получал сообщения от военных, что «генералу осталось жить все меньше». Военные наблюдали за операцией в прямом эфире. «А потом вдруг: «Бабах!», — добавил Трамп.

Президент США признал, что решение убить Сулеймани действительно «взволновало весь мир». «Он ведь считался неуязвимым», — добавил американский президент.

Припомнил Трамп и другую операцию, в ходе которой в Сирии был убит главарь «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) Абу Бакр Аль-Багдади. «Он так визжал перед смертью. Реально безумец», — сказал он.

После убийства Сулеймани в международном аэропорту Багдада американские власти несколько раз пытались оправдать эту операцию. Так, например, в интервью Fox News 10 января Трамп заявил, что по-прежнему уверен в том, что Сулеймани готовил нападения на четыре посольства, в том числе диппредставительство в Багдаде. При этом государственный секретарь Майк Помпео ранее признал, что точных данных о подготовке атак у американцев не было.

В свою очередь телеканал NBC 13 января сообщил, что по его данным Трамп еще прошлым летом согласился на убийство Сулеймани после уговоров со стороны Помпео и бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Убийство американского гражданина на базе в Ираке в конце декабря в результате ракетного обстрела шиитских боевиков стало поводом для того, чтобы приказ президента был доведен до военных.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Касем Сулеймани
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