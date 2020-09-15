Трамп пригрозил в «тысячу раз более мощным» ответом на нападение Ирана

За попытку нападения на США Иран получит в тысячу раз более масштабный ответ, предупредил президент Дональд Трамп в своем Twitter.

«По сообщениям прессы, Иран может планировать убийство или другое нападение на Соединенные Штаты в отместку за убийство лидера террористов Сулеймани, которое было совершено для предотвращения планировавшихся им нападений, убийств американских солдат, смерть и страдания, причиненные за столько лет», — написал президент.

«Ответом на какое-либо нападение Ирана в любой форме на Соединенные Штаты станет удар по Ирану, который будет в тысячу раз более мощным!», — пообещал Трамп.

Накануне издание Politico, сообщило, что иранские власти планируют покушение на посла США в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани. По информации источников издания, о грозящей Маркс опасности разведка США знала с весны, но в последние несколько недель появилась более конкретная информация о готовящемся нападении. В частности, стало известно, что к заговору с целью убийства посла может быть причастно посольство Ирана в ЮАР.