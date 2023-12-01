Госдеп рассказал о плане сокращения доходов России

Цель санкций состоит в том, чтобы «изменить поведение России» и нанести ущерб ее бюджету, поэтому они останутся надолго, заявил помощник госсекретаря США. Кремль заявлял, что Россия готова к такому сценарию

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Вашингтон стремится вдвое сократить доходы России от экспорта энергоносителей к 2030 году. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт изданию The Financial Times.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу в декабре прошлого года. Несмотря на то что Россия продолжает экспортировать большие объемы нефти, по прогнозу Международного энергетического агентства, к 2030 году экспорт российских нефти и газа может сократиться «по меньшей мере на 40–50%», если санкции будут выполняться.

«Это [санкционное давление] — то, чего нам придется придерживаться в ближайшие годы. <...> Мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы помочь воплотить это в жизнь», — сказал он.

По словам Пайетта, цель этих санкций — «изменить поведение России». Он заверил, что они останутся надолго. Для американской стороны одинаково важно воспрепятствовать будущим доходам России и нанести ущерб ее нынешнему бюджету.

Помощник госсекретаря добавил, что Вашингтон ищет «способы сделать теневой флот менее эффективным», имея в виду танкеры, перевозящие российскую нефть. О создании Россией «теневого флота» писало в октябре прошлого года агентство Bloomberg.

После начала российской спецоперации на Украине Запад ограничил для кораблей под российским флагом заход в свои порты, а также запретил морской экспорт нефти российского производства. Помимо этого, ЕС и Великобритания запретили страховать, финансировать и предоставлять суда для перевозки российской нефти, кроме случаев, когда ее стоимость ниже $60 за баррель — «потолка цен».

В ответ Россия запретила продавать нефть тем лицам и организациям, в контрактах с которыми фигурирует ценовой лимит. Страна также переориентировала значительные объемы нефти на азиатские рынки, в частности в Китай и Индию. Москва критикует западные санкции и называет их незаконными.

Россия исходит из того, что санкции сохранятся на долгие годы, при выстраивании экономической политики, говорил Песков.