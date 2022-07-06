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Медведев ответил на призывы создать трибунал над Россией фразой из Библии

Над Россией не выйдет устроить «показательный процесс», поэтому «поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем», заявил зампред. Идея наказать страну, имеющую ядерное оружие, приведет к угрозе человечеству, считает он
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

У США, которые провели ряд «войн вдали от своей страны», не получится устроить «показательный процесс» над Россией, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«С Россией так не получится. Они это отлично понимают. Поэтому поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем. Но США и их никчемные шавки должны помнить слова Писания: «Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом су́дите, таким будете судимы» (Библия. Мф. 7:1–2). Так, чтобы к ним в дом однажды не «пришл великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Библия. Откр. 6:17)», — написал Медведев.

Зампред напомнил, что ранее назвал «бредовыми» попытки устроить трибунал для расследования действий России. «Идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. И потенциально создает угрозу существованию человечества», — отметил Медведев.

Медведев назвал выгоду США от военной операции на Украине
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Фото:Spencer Platt / Getty Images

По словам Медведева, вся история Америки со времен покорения индейцев — «это кровавые войны на уничтожение».

В начале марта главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил о своем решении «как можно скорее» приступить к расследованию нарушений на территории Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия участницей суда не является и категорически отвергает предположения о причастности к военным преступлениям на Украине.
 

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Дмитрий Медведев трибунал Россия США
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