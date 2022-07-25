Бастрыкин призвал создать трибунал по Украине с партнерами России
Создание международного трибунала над украинскими преступниками под эгидой ООН не имеет перспектив, вопрос надо прорабатывать с партнерами России. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«С учетом позиции коллективного Запада, открыто спонсирующего украинский национализм и поддерживающего киевский режим, создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», — сказал он.
В то же время, по его словам, учреждение суда и его устава можно было бы оформить соглашением между Россией и странами, входящими в эти организации, а также Донецкой и Луганской народными республиками.
По мнению Бастрыкина, к работе по формированию международного трибунала также целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права. Среди них он назвал Сирию, Иран и Боливию. «Создание международного судебного органа продемонстрировало бы всему мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления против мира и безопасности человечества, решимость России и подлинных партнеров нашей страны в искоренении нацизма, национализма и ксенофобии», — заявил глава российского СК.
Кроме этого, Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет уже установил более 220 человек, среди которых представители высшего командования Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам Донбасса. По его словам, 92 командирам и их подчиненным предъявлены обвинения. «Объявлены в розыск 96 лиц, в частности 51 командир ВСУ», — добавил он.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин заявил, что целями этого шага являются «денацификация» и «демилитаризация» Украины, а также спасение ее жителей от «геноцида».
Украина после начала Россией спецоперации обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском против России. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал 27 февраля привлечь Россию к ответственности за «манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии».
В начале марта главный прокурор еще одного международного суда — Международного уголовного суда (МУС), — Карим Хан заявил о своем решении «как можно скорее» приступить к расследованию нарушений на территории Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда обратил внимание, что Россия участницей суда не является и категорически отвергает предположения о причастности к военным преступлениям на Украине.
Украина и Россия подписали Римский статут в 2000 году, но не ратифицировали этот документ. Однако украинские власти ранее просили МУС возбудить производство, обратившись с заявлениями о признании юрисдикции суда в отношении преступлений, предположительно, совершенных на востоке Украины и в Крыму, утверждал Хан. В конце 2020 года МУС сообщил о завершении предварительного расследования ситуации в Донбассе.