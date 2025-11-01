 Перейти к основному контенту
0

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы

WP сообщила о 16 тыс. американских военных у берегов Венесуэлы
WP пишет о 16 тыс. военнослужащих США, которые могут находиться у берегов Венесуэлы. Туда направили восемь военных кораблей, атомную подлодку, а также авианосец Gerald R. Ford с кораблями сопровождения
Корпус морской пехоты США, 225-я штурмовая эскадрилья морской пехоты, работает в аэропорту Хосе Апонте де ла Торре,&nbsp;Пуэрто-Рико, сентябрь&nbsp;2025 год
Корпус морской пехоты США, 225-я штурмовая эскадрилья морской пехоты, работает в аэропорту Хосе Апонте де ла Торре, Пуэрто-Рико, сентябрь 2025 год (Фото: Miguel J. Rodríguez Carrillo / Getty Images)

Предполагаемая численность американских военных, дислоцированных в Карибском бассейне у берегов Венесуэлы, составляет 16 тыс. человек. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Группировка США включает в себя восемь военных кораблей и атомную подлодку. Задействована также авиация, в том числе стратегический бомбардировщик B-52 и истребитель F-35.

Кроме того, к берегам Венесуэлы направляются авианосец Gerald R. Ford и пять кораблей сопровождения. Персонал авианосной ударной группы (АУГ) оценивается в 4 тыс. человек, пишет издание.

Отношения США и Венесуэлы обострились на фоне американской военной кампании в Карибском море против наркотрафика. В августе The New York Times писала, что Дональд Трамп в закрытом порядке утвердил директиву, разрешающую Пентагону использовать военную силу против латиноамериканских наркокартелей. Соединенные Штаты направили к побережью Венесуэлы семь кораблей — на их борту находилось около 4,5 тыс. военнослужащих. В ответ на это Мадуро объявил всеобщую мобилизацию Боливарианской национальной милиции.

Кроме того, на фоне наращивания американских сил в Карибском регионе Мадуро обратился к России с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов, писала накануне The Washington Post. Также власти Венесуэлы обратились к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи и поставках снаряжения. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что Россия не станет вмешиваться непосредственно в военный конфликт, но готова оказать помощь Венесуэле.

С сентября американские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по морским судам Венесуэлы. Один из последних инцидентов произошел 3 октября, когда, по заявлению главы Пентагона Пита Хегсета, был уничтожен катер, предположительно, перевозивший крупную партию наркотиков. В тот же день венесуэльские ПВО зафиксировали не менее пяти американских боевых самолетов вблизи своего воздушного пространства над Карибским морем.

Трамп называл венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и подчеркивал, что они представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Еще в 2020 году Вашингтон обвинил Мадуро в участии в наркоторговле и сговоре с целью контрабанды кокаина. За информацию, которая поможет привлечь венесуэльского лидера к ответственности, американские власти назначили вознаграждение — $50 млн.

Власти Венесуэлы считают, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны. Мадуро обратился к американской стороне с призывом против войны и за мир. Также власти страны негласно предложили США передать часть нефти и других природных ресурсов, но администрация Трампа отвергла предложение.

31 октября The Wall Street Journal писала, что США могут нанести удары по военным объектам, аэропортам и портам Венесуэлы, которые считают связанными с наркотрафиком. Трамп опроверг данную информацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва, оценивая обстановку вокруг Венесуэлы, исходит из того, что Венесуэла — суверенное государство, а все происходящее должно соответствовать положениям международного права.

Алена Нефедова
Венесуэла США авианосец
