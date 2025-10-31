 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп ответил на данные о планах ударов по Венесуэле

Дональд Трамп опроверг сведения WSJ о планах ударов США по Венесуэле
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он принял решение об атаке военных объектов в Венесуэле. Об этом президент сообщил журналистам на бору Air Force One 31 октября, передает Bloomberg.

«Нет, это не правда», — ответил он на вопрос журналистки.

О решении Трампа атаковать военные объекты, аэропорты и порты Венесуэлы писала WSJ. По информации издания, таким образом Трамп намерен выбить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро «из колеи». «Президент готов использовать все элементы силы США, чтобы остановить поток наркотиков», — приводит газета слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли.

Издание Miami Herald со ссылкой на неназванные источники утверждало, что удары могут быть нанесены в любой момент. Позже пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что «неназванные источники не знают, о чем говорят», передает Bloomberg.

24 октября CNN сообщил, что Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по нарколабораториям и маршрутам наркотрафика в Венесуэле. В тот же день политик публично пригрозил стране применением военной силы для прекращения потока наркотиков в США.

WSJ узнала о потенциальных целях США для ударов в Венесуэле
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Согласно Financial Times, Вашингтон может рассмотреть три основных сценария действий против Венесуэлы: нанесение ракетно-дроновых ударов по объектам наркоторговли; проведение операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро или его ближайших соратников; организация полномасштабного вторжения, что издание признало наименее вероятным вариантом.

Власти Венесуэлы считают, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны. Мадуро обратился к американской стороне с призывом против войны и за мир на английском языке. Также власти страны негласно предложили США передать часть нефти и других природных ресурсов, но администрация Трампа отвергла предложение и прекратила дипломатические контакты.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп США Венесуэла
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
WSJ узнала о потенциальных целях США для ударов в Венесуэле
Политика
FT назвала три сценария, как США могут атаковать Венесуэлу
Политика
Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше после атак с кораблей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Дуров ценил симулятор побега из французской тюрьмы Общество, 20:54
Трамп ответил на данные о планах ударов по Венесуэле Политика, 20:46
Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» Спорт, 20:46
МВД предложило не вписывать детей в загранпаспорта старого образца Общество, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Telegram предложил использовать почту для входа из-за сбоев со звонками Технологии и медиа, 20:33
CNN узнал об одобрении Пентагоном поставок Украине ракет Tomahawk Политика, 20:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Молодо — не зелено: как мошенники охотятся за деньгами молодежи Отрасли, 20:15
Хинштейн оценил губернаторство после ареста и смерти предшественников Политика, 20:12
Суд отправил экс-мэра Одессы под домашний арест Политика, 20:09
Дегтярев назвал прецедентом решение CAS по делу российских саночников Спорт, 20:04
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Акции ЮМГ упали на фоне покупки доли в сети клиник «Семейный Доктор» Инвестиции, 19:50