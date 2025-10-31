Трамп ответил на данные о планах ударов по Венесуэле

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он принял решение об атаке военных объектов в Венесуэле. Об этом президент сообщил журналистам на бору Air Force One 31 октября, передает Bloomberg.

«Нет, это не правда», — ответил он на вопрос журналистки.

О решении Трампа атаковать военные объекты, аэропорты и порты Венесуэлы писала WSJ. По информации издания, таким образом Трамп намерен выбить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро «из колеи». «Президент готов использовать все элементы силы США, чтобы остановить поток наркотиков», — приводит газета слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли.

Издание Miami Herald со ссылкой на неназванные источники утверждало, что удары могут быть нанесены в любой момент. Позже пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что «неназванные источники не знают, о чем говорят», передает Bloomberg.

24 октября CNN сообщил, что Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по нарколабораториям и маршрутам наркотрафика в Венесуэле. В тот же день политик публично пригрозил стране применением военной силы для прекращения потока наркотиков в США.

Согласно Financial Times, Вашингтон может рассмотреть три основных сценария действий против Венесуэлы: нанесение ракетно-дроновых ударов по объектам наркоторговли; проведение операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро или его ближайших соратников; организация полномасштабного вторжения, что издание признало наименее вероятным вариантом.

Власти Венесуэлы считают, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны. Мадуро обратился к американской стороне с призывом против войны и за мир на английском языке. Также власти страны негласно предложили США передать часть нефти и других природных ресурсов, но администрация Трампа отвергла предложение и прекратила дипломатические контакты.