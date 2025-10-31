 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

WP узнала об обращении Венесуэлы за помощью к Путину из-за США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Мадуро направил Путину письмо с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов, сообщает Washington Post. Это произошло на фоне наращивания американских сил в Карибском регионе
Николас Мадуро и Владимир Путин
Николас Мадуро и Владимир Путин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне наращивания американских сил в Карибском регионе обратился к России с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов, сообщает Washington Post, изучив конфиденциальные документы. Соответствующее письмо он направил на имя российского президента Владимира Путина, утверждает издание.

Власти Венесуэлы, согласно документам, также обратились к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи и снаряжении для укрепления обороны. В письме председателю КНР Си Цзиньпину, по информации WP, Мадуро попросил о «расширении военного сотрудничества» между двумя странами для противодействия «эскалации отношений между США и Венесуэлой».

Контакт с иранской стороной поддерживает глава минтранса Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес, который ранее координировал поставки военной техники и планировал лично посетить Иран, говорится в документах. Венесуэльский министр сообщил неназванному иранскому чиновнику, что Каракас нуждается в «оборудовании обнаружения», GPS-скремблерах и «почти наверняка в беспилотниках с дальностью действия 1 тыс. км», пишет WP.

24 октября CNN сообщил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает планы по нападению на предприятия по производству наркотиков на территории Венесуэлы. The Wall Street Journal писала, что США могут нанести удары по военным объектам, аэропортам и портам, которые считают связанными с наркотрафиком.

О готовности атаковать венесуэльскую территорию, чтобы остановить поток наркотиков, говорил и сам республиканец. Однако сегодня на вопрос журналистов, рассматривается ли возможность нанесения ударов по Венесуэле, Трамп ответил: «Нет».

Издание отмечает, что в конфиденциальных документах не указано, как Китай и Иран отреагировали на обращение Венесуэлы. Однако «главным спасательным кругом для Мадуро», по версии WP, остается Россия. Со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 газета пишет, что в воскресенье российский Ил-76 прибыл в Каракас, а на следующий день Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и направил запрос в посольство Венесуэлы в России.

FT назвала три сценария, как США могут атаковать Венесуэлу
Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, первая леди Силия Флорес и министр обороны Владимир Падрино Лопес присутствуют на военном параде в рамках празднования 214-й годовщины независимости Венесуэлы 5 июля 2025 года

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что Россия не станет вмешиваться непосредственно в военный конфликт, но готова в соответствии с договором оказать помощь Венесуэле. «Я думаю, что все-таки американцы остановятся, потому что, если они сейчас совершат агрессию против Венесуэлы, закончится это для них очень печально <…> Я все-таки надеюсь, что Трамп понимает, чем это грозит. Все американские конфликты последних десятилетий заканчивались очень печально. Как правило, начало было хорошее, а завершение конфликта — грустное. Иногда они покидали страну в панике. Вспомните, как они бежали из Афганистана», — сказал он.

Что касается договора о стратегическом сотрудничестве между Россией и Венесуэлой, как отметил Джабаров, там могут быть какие-то и закрытые части. «Поэтому комментировать это было бы некорректно. В любом случае, я думаю, что мы не останемся в стороне и будем оказывать помощь Венесуэле в том или ином виде», — заключил сенатор.

