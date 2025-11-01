Welt узнал о разработке концепции обороны востока НАТО из-за России

В НАТО представили комплексную концепцию обороны восточных границ альянса на фоне опасений по поводу российской угрозы, пишет Welt. Важную роль в этих планах играют беспилотники и увеличение числа тяжелого вооружения

Кристофер Донахью (Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images)

Командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью представил комплексную концепцию обороны восточных границ альянса («Концепция линии сдерживания восточного фланга») в координации с Верховным командованием союзных вооруженных сил в Европе, сообщает Welt.

По данным издания, Донахью ознакомил с оборонными планами, которые насчитывают 4,4 тыс. страниц, представителей всех 32 стран — членов НАТО 22 октября в Брюсселе. Важную роль в концепции играют беспилотники и автономное оружие, а также размещение большего количества и более тяжелого вооружения на восточной границе НАТО, а также улучшение взаимодействия вооруженных сил для обмена данными.

Концепцию обороны восточного фланга НАТО разработали на фоне опасений в альянсе по поводу возможного нападения России. Бывший ведущий генерал НАТО в разговоре с Welt заявил, что на данный момент «мы уже находимся в «Фазе 0», имея в виду подготовку России к конфликту с альянсом. По мнению военного, после окончания конфликта на Украине опасность нападения на территорию НАТО, особенно страны Прибалтики, возрастет.

Глава службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил Welt об опасениях из-за реорганизации российских военных округов. По его словам, это приведет к увеличению военного присутствия России у восточных границ НАТО.

В 2024 году было принято решение воссоздать Московский и Ленинградский военные округа, которые с 2010-го были объединены в Западный. Это было сделано «в целях оптимизации структуры управления вооруженными силами». Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу говорил, что это решение стало ключевым элементом реорганизации российской армии в ответ на расширение НАТО. Президент Владимир Путин анонсировал окончание формирования новых округов в 2025 году.

В НАТО не раз говорили об опасениях по поводу возможного вооруженного противостояния с Россией. Генсек альянса Марк Рютте призывал страны НАТО «не быть наивными» по отношению к исходящей от России угрозы. В январе он заявил, что через четыре-пять лет странам Европы придется учить русский язык, если они существенно не нарастят расходы на оборону. Летом страны НАТО договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

Вместе с тем в середине октября Рютте призвал не преувеличивать возможности российских военных и отметил, что НАТО, по его оценке, проявляет сдержанность в конфронтации с Москвой.

Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью». В Кремле отмечали, что странам НАТО надо показать Россию в виде «исчадия ада», чтобы мотивировать членов альянса увеличить базовый уровень расходов на оборону в размере 5% ВВП с нынешних 2% ВВП.