В России появились Ленинградский и Московский военные округа

Ленинградский и Московский военные округа с 2010 года были объединены в Западный. Отдельным округом был и Северный флот, входившие в него регионы теперь включены в состав Ленинградского

В России снова появились Московский и Ленинградский военные округа. Указ об этом ранее подписал президент Владимир Путин. До этого они были объединены в Западный военный округ.

В состав Ленинградского округа включены Санкт-Петербург и Ленинградская область, Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области.

В состав округа вошел и Северный флот, который утратил статус межвидового стратегического территориального объединения, аналогичного военному округу.

В образованный Московский округ включили столицу и Подмосковье, Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области.

Помимо двух воссозданных сохранились Центральный, Восточный и Южный военные округа. В последний, согласно указу Путина, включены четыре новых региона, вошедших в состав России в сентябре 2022 года: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

За создание двух новых военных округов в декабре 2022 года выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он объяснил это «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции», поэтому «требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России», говорил он. В апреле 2023 года в НАТО вступила Финляндия, 26 февраля последняя страна — член блока Венгрия одобрила вступление в альянс Швеции.

Ленинградский и Московский военные округа существовали до сентября 2010 года. Тогда Дмитрий Медведев, занимавший пост президента, подписал указ, согласно которому они вошли в Западный военный округ, а общее количество военных округов сократилось с шести до четырех. Это было сделано «в целях оптимизации структуры управления вооруженными силами». На базе Северо-Кавказского округа был создан Южный военный округ; а на базе Приволжско-Уральского — Центральный военный округ. Сибирский и Дальневосточный округа были преобразованы в Восточный. Северный флот имел статус военного округа с 2021 года.