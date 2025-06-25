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Политика ,  
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Генсек НАТО призвал Запад не быть наивным по отношению к России

Российская угроза существует, и страны НАТО должны быть уверены, что смогут защититься, заявил Рютте и призвал союзников не быть наивными по отношению к России. Путин говорил, что возможность нападения на НАТО «невероятная ложь»
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Страны НАТО должны быть уверены, что смогут защититься от российской угрозы, именно поэтому на саммите в Гааге было решено увеличить расходы на оборону, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Давайте не будем наивными по отношению к России. Во-первых, они ведут эту совершенно неспровоцированную войну против Украины. Но в то же время, и это то, что мы слышали из открытых источников и от многих высокопоставленных военных лидеров в Европе, они наращивают свои вооруженные силы такими темпами, что смогут быть готовы через три, пять или семь лет к нападению», — сказал Рютте.

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Журналисты также обратили внимание, что американский лидер Дональд Трамп находится «в довольно дружеских отношениях» с российским президентом Владимиром Путиным. Рютте спросили, обсуждал ли он с Трампом отношение к Путину и что генсек НАТО думает о российском президенте.

«Я не доверяю этому парню. И, конечно, я много общался с ним лично, когда у нас была ужасная ситуация с рейсом MH17, малайзийским рейсом MH17, который был сбит в небе над Россией в июле 2014 года. И Путин говорил мне, что [Россия] не присутствует на Донбассе и что у него нет планов по Украине», — ответил Рютте, обвинив президента России в обмане.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года — Марк Рютте тогда занимал пост премьер-министра Нидерландов. Все 298 человек на борту погибли. В ноябре 2022-го суд в Гааге заключил, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский. Виновными признали трех человек, включая бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (сейчас отбывает в России четырехлетний срок по делу об экстремизме), и заочно приговорили к пожизненному заключению.

Российские власти настаивают на непричастности к катастрофе. Владимир Путин заявлял, что у Москвы есть своя версия причин крушения, однако, по его словам, западные эксперты не захотели к ней прислушиваться.

Рютте не первый раз говорит об угрозе нападения на страны НАТО со стороны России. В январе он заявил, что через четыре-пять лет странам Европы придется учить русский язык, если они существенно не нарастят расходы на оборону. По оценкам Bloomberg, ущерб от гипотетического конфликта России и НАТО для мировой экономики может составить $1,5 трлн за первый год.

Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью». В Кремле отмечали, что странам НАТО надо показать Россию в виде «исчадия ада», чтобы мотивировать членов альянса увеличить базовый уровень расходов на оборону в размере 5% ВВП с нынешних 2% ВВП.

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Мария Васильева Мария Васильева, Милена Костерева
угроза НАТО Россия Марк Рютте Владимир Путин оборонные расходы
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
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