Шойгу обосновал создание Ленинградского и Московского военных округов
Недавно созданные Ленинградский и Московский военные округа позволят повысить эффективность управления российскими войсками, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководством Вооруженных сил страны.
Глава ведомства пояснил, что создание двух межвидовых стратегических военных округов происходит на фоне наращивания военного потенциала странами НАТО близ российских границ.
Шойгу отметил, что российские власти предприняли шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях в ответ на вступление в Североатлантический альянс Финляндии, «а в перспективе и Швеции».
По словам министра, военное руководство продолжит совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил «соразмерно возникающим угрозам военной безопасности Российской Федерации».
О необходимости создать такие округа Шойгу заявил в конце декабря 2022 года. Он объяснил требование «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции». В связи с этим, по словам министра, требуется принять ответные меры по созданию «соответствующей группировки войск на северо-западе России».
26 февраля президент Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении России, в котором обозначены регионы, относящиеся к новым военным округам — Ленинградскому и Московскому. До этого они были объединены в Западный военный округ.
В состав Ленинградского округа включили Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Карелию, Коми, Ненецкий автономный округ, а также Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области.
В Московский округ включили Москву и Подмосковье, Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области.
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