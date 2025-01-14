Страны ЕС должны существенно увеличить расходы на оборону с 2% ВВП, иначе через 4-5 лет им придется учить русский язык, заявил генсек НАТО. Путин подчеркивал, что у России нет агрессивных намерений в отношении блока

Странам ЕС через 4-5 лет придется учить русский язык, если они существенно не нарастят расходы на оборону относительно нынешних 2% ВВП. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Европарламенте в Брюсселе, трансляцию вело агентство Reuters на Youtube.

«Если мы этого не сделаем, через 4-5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — сказал он.

По словам генерального секретаря блока, ЕС придется тратить до 10% от ВВП на оборону, если он будет укреплять ее вне НАТО. Он призвал Европейский союз не создавать барьеров, которые помешали бы компаниям из стран НАТО, не входящих в ЕС, участвовать в укреплении оборонной промышленности объединения. По его словам, такие ограничения только увеличивают расходы, усложняют производство и мешают инновациям.

Целевые показатели военного потенциала альянса могут потребовать от стран-членов расходов на оборону до 3,7% ВВП, однако эту цифру можно сократить за счет инноваций и совместных закупок, продолжил Рютте.

О том, что страны НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП вместо 2%, как было согласовано на саммите блока в Вильнюсе, ранее заявил избранный президент США Дональд Трамп. Однако, как пишет Reuters со ссылкой на аналитиков, такой уровень политически и экономически невозможен почти для всех 32 членов альянса. По оценке самого НАТО, текущую цель за 2024 год выполнили только 23 государства-члена. Два источника газеты Financial Times допускали, что Трамп в конечном итоге остановится на 3–3,5%.

Рютте уже предупреждал НАТО о серьезных проблемах, если альянс не нарастит расходы на оборону. По его мнению, производство вооружений следует расширять, поскольку сейчас альянс не выпускает достаточного количества военной продукции, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет никаких агрессивных намерений по отношению к государствам Европы. «Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали военные действия на Донбассе», — говорил он.

По словам Путина, руководство НАТО пытается запугать население стран — членов блока мнимой российской угрозой. «Думающие люди — не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди, прекрасно понимают, что это фейк», — отмечал президент.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил 20 декабря, что к вооруженному конфликту с Москвой готовится НАТО. Власти обеспечат безопасность страны при любых сценариях, подчеркнул он.