Путин назвал сроки формирования двух новых военных округов в России

Путин: Московский и Ленинградский военные округа сформируют в 2025 году

В 2025 году в России вновь сформируют Московский и Ленинградский военные округа, упраздненные в 2010 году. По словам Шойгу, решение было принято из-за наращивания военного потенциала НАТО

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Все части и соединения Московского и Ленинградского военных округов сформируют в 2025 году, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. Его слова опубликовала пресс-служба Кремля.

«В этом году завершим весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов», — сказал президент.

Путин также напомнил о формировании нового рода войск — войск беспилотных систем — и о том, что бригады морской пехоты «будут развернуты в дивизии», из-за этого «возрастут их ударная мощь и боевые возможности». Одним из приоритетных направлений президент назвал техническую модернизацию армии и флота.

Ключевыми задачами молодых офицеров Путин назвал борьбу с попытками дестабилизации общественно-политической обстановки и терроризмом, с криминалом и коррупцией, а также укрепление общественного порядка, оперативную ликвидацию последствий стихийных бедствий и содействие военнослужащим в военной спецоперации.

Ленинградский и Московский военные округа с 2010 года были объединены в Западный. Это было сделано «в целях оптимизации структуры управления вооруженными силами».

Решение о воссоздании округов, принятое в 2024 году, было ключевым элементом реорганизации российской армии в ответ на расширение НАТО, объяснял на тот момент министр обороны Сергей Шойгу.

В состав Ленинградского округа включены Санкт-Петербург и Ленинградская область, Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области.

В его состав также вошел Северный флот.

В Московский округ включили столицу и Подмосковье, Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области.