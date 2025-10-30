Глава МО Бельгии заявил, что НАТО не стремится воевать с Россией

Тео Франкен (Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Североатлантический альянс (НАТО) не стремится воевать с Россией, заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Несколькими днями ранее, 27 октября, министр в интервью изданию De Morgen пригрозил «сровнять Москву с землей» в случае нападения на Брюссель.

«НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому», — написал в посте Франкен 30 октября.

НАТО является оборонительным альянсом, но «принцип «нанесения ответного удара» остается неоспоримым уже 76 лет, заявил политик, отметив, что именно такую идею он хотел передать в упомянутом выше интервью.

Об угрозе «стереть Москву с карты мира» Франкен заявил в ответ на вопрос о «возможном ударе России по Брюсселю». Он также сказал, что «Россию нужно атаковать, что мы, наконец, сейчас и делаем».

Посольство России в Бельгии в ответ назвало угрозы Франкена безответственными и способными втянуть Европу в новую войну. Российские власти неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов нападать на Европу.