Военная операция на Украине⁠,
0

Глава МО Бельгии заявил, что НАТО не стремится воевать с Россией

Глава Минобороны Бельгии Франкен: НАТО не стремится воевать с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Тео Франкен
Тео Франкен (Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Североатлантический альянс (НАТО) не стремится воевать с Россией, заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Несколькими днями ранее, 27 октября, министр в интервью изданию De Morgen пригрозил «сровнять Москву с землей» в случае нападения на Брюссель.

«НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому», — написал в посте Франкен 30 октября.

НАТО является оборонительным альянсом, но «принцип «нанесения ответного удара» остается неоспоримым уже 76 лет, заявил политик, отметив, что именно такую идею он хотел передать в упомянутом выше интервью.

Посольство словами «маразм крепчал» ответило на угрозы Минобороны Бельгии
Политика
Тео Франкен

Об угрозе «стереть Москву с карты мира» Франкен заявил в ответ на вопрос о «возможном ударе России по Брюсселю». Он также сказал, что «Россию нужно атаковать, что мы, наконец, сейчас и делаем».

Посольство России в Бельгии в ответ назвало угрозы Франкена безответственными и способными втянуть Европу в новую войну. Российские власти неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов нападать на Европу.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Бельгия НАТО Россия
