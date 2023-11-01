Хинштейн опроверг вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

Ранее портал 59.RU со ссылкой на представителя ЧВК «Вагнер» сообщил, что после смерти Пригожина ЧВК возглавил его 25-летний сын, а сама компания вошла в состав Росгвардии. Хинштейн заявил, что это «невозможно по определению»

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Распространяемая в соцсетях и СМИ информация о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии — фейк, однако бывшие бойцы ЧВК могут заключать контракты с Росгвардией как добровольцы в индивидуальном порядке. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Ранее о том, что ЧВК «Вагнер» после гибели своего основателя Евгения Пригожина вошла в состав Росгвардии, сообщал пермский портал 59.RU со ссылкой на представителя ЧВК в Перми. По его словам, ЧВК уже возобновила набор добровольцев, а руководит компанией теперь 25-летний сын Пригожина — Павел.

Хинштейн пояснил, что тема вхождения бывших подразделений ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии «активно разгоняется» в соцсетях и телеграм-каналах с конца прошлой недели, а сегодня сообщения появились и в СМИ: «якобы в Перми уже начался набор в ЧВК, ставшую частью Росгвардии».

«Я неоднократно уже комментировал подобные слухи, вызванные в том числе и нашими законопроектами о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования. Повторюсь вновь. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи! Бывшие бойцы смогут заключать контракты как добровольцы только в индивидуальном порядке», — заявил депутат, отметив, что «структурное поглощение» ЧВК Росгвардией невозможно по определению.

Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе над Тверской областью 23 августа, спустя два месяца после объявленного им «марша» на Москву. Тогда, вечером 23 июня, Пригожин обвинил российское военное руководство в ракетном ударе по лагерю ЧВК, в результате чего «погибло огромное количество бойцов», и выдвинулся с колонной бронетехники в сторону российской столицы, заблокировав штаб ЮВО в Ростове-на-Дону.

Минобороны опровергло заявление Пригожина об ударе и назвало его слова провокацией. Против основателя ЧВК завели дело о мятеже, а Владимир Путин сравнил действия бизнесмена с «ударом в спину» и 1917 годом. «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это», — говорил глава государства.

Спустя сутки глава ЧВК объявил об остановке колонны и решении вернуться в полевые лагеря. Это произошло после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Кремле тогда сообщили, что дело против Пригожина закроют, а сам он сможет «уйти» в Белоруссию. Впоследствии подразделения ЧВК «Вагнер» сдали бронетехнику российскому Минобороны и перебазировались в Белоруссию.

В конце июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в нижней палате работают над проектом закона, который будет регулировать деятельность частных военных компаний в России. За месяц до этого глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому участники добровольческих отрядов, в том числе и ЧВК, должны до 1 июля заключить контракт с военным ведомством.

Как уточнял Картаполов, после введения в правовое поле понятия частной военной компании их сотрудники не будут считаться участниками незаконного вооруженного формирования и, соответственно, не будут подпадать под действие данных статей. Кроме того, ЧВК потеряют возможность брать на службу по контракту осужденных, «это теперь прерогатива Минобороны», указывал депутат.

