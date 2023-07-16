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В Польше сообщили о сотнях прибывших в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер»

В Польше сообщили о прибытии в Белоруссию нескольких сотен бойцов ЧВК «Вагнер»
Первые бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Белоруссию, по оценке разведки, их может быть несколько сотен, сообщили в канцелярии польского премьер-министра. Там добавили, что бойцами ЧВК по-прежнему «руководят из Кремля»
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Несколько сотен бойцов ЧВК «Вагнер» уже прибыли на территорию Белоруссии, Варшава внимательно следит за ситуацией. Об этом в заявил статс-секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Группа «Вагнера» присутствует в Беларуси. Прибыли первые бойцы, их сейчас может быть несколько сотен. Польские службы следят за ситуацией, чтобы узнать, сколько вагнеровцев в итоге окажется в Белоруссии», — сказал он.

Также Жарин сообщил, что прибывшие бойцы ЧВК уже разместились в полевых лагерях и начали проводить обучение белорусских военнослужащих. «Русские будут продолжать эксплуатировать группу «Вагнера», как они это делают во всем мире. Вагнеровцы де-факто выполняют миссии Кремля и от имени Кремля», — добавил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны в ударе по тыловому лагерю вагнеровцев. Минобороны России выступило с опровержением. После этого бойцы ЧВК выдвинулись в Ростов-на-Дону, где захватили штаб Южного военного округа. Колонны техники вагнеровцев также пошли в сторону Москвы.

Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой. ФСБ возбудила против Пригожина дело о вооруженном мятеже.К вечеру 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории России и дальнейшей деэскалации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело о вооруженном мятеже будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. ФСБ прекратила дело против бизнесмена, а ему самому позволили выехать в Белоруссию. Вагнеровцам Путин предложил три варианта: уйти вслед за Пригожиным, продолжить службу в России и подписать контракт с силовыми ведомствами либо оставить службу и вернуться к родным.

14 июля по белорусскому «ВоенТВ» показали сюжет о тренировке белорусских военнообязанных подразделений территориальных войск с бойцами ЧВК «Вагнер». «Практика применения территориальных войск — самая широкая: от усиления охраны участков государственной границы до защиты важных объектов в регионе», — сообщила корреспондент телеканала. Инструкторы из ЧВК разъясняют бойцам, как действовать в условиях защиты различных объектов — промышленных предприятий, электростанций и др. Занятия с вагнеровцами «построены только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций», отметила корреспондент «ВоенТВ».
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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