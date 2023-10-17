Госдума приняла в первом чтении законопроект о добровольцах в Росгвардии

Дума приняла в первом чтении проект о добровольческих частях в Росгвардии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому в Росгвардии будут созданы добровольческие формирования, сообщила пресс-служба нижней палаты.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов 22 сентября. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн отметил тогда, что в законодательстве предлагается закрепить нормы, аналогичные тем, которые уже действуют в отношении добровольцев Минобороны.

По законопроекту Росгвардия сможет создавать добровольческие формирования по решению президента. Добровольцы будут привлекаться для выполнения задач в период мобилизации, военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций.

При этом правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны будут распространены и на добровольцев Росгвардии.

О том, что Госдума и Совет Федерации подготовили пакет законопроектов, который позволит Росгвардии иметь собственные добровольческие формирования, Хинштейн сообщил 21 сентября.

Он отметил, что к задачам росгвардейцев относится не только ведение боевых действий, но и участие в территориальной обороне, в охране границы и в борьбе с терроризмом. «Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части», — сказал тогда Хинштейн.